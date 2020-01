Susanna Griso recuerda junto a Matías Prats el mal recibimiento que le dio Rosa María Mateo en Antena 3

Susanna Griso y Matías Prats se reunieron en El Hormiguero de Pablo Motos para rememorar los años que pasaron juntos presentando los informativos de Antena 3. Entre las muchas anécdotas que tuvieron lugar entre 1998 y 2001, destacaron varias, muchas de ellas protagonizadas por el veterano periodista, conocido entre otras cosas por su hábito de hacer bromas inesperadas en directo.

El periodista recordó su fichaje por la recién inaugurada cadena privada en el año 98. "Yo estaba instalado en TVE, pero se fueron varios compañeros a Antena 3 y surgió la ilusión por cambiar", explicó quien se convertiría en el gran rostro de los informativos de la cadena.

Allí estaba también Susanna Griso, que ahora se hace cargo de Espejo Público en la cadena. "No me querían decir quién sería mi pareja de informativos. Lo llevaban muy en secreto", afirmó en El Hormiguero la catalana, que provocó la broma de Matías Prats: "Por si te echabas atrás".

Sobre su primer día en la nueva cadena, Griso recordó un traspié con la entonces más veterana Rosa María Mateo, actual administradora única y presidenta de RTVE. "Recuerdo mi llegada como apoteósica. Estaban haciendo obras en la redacción y me mandaron al despacho del director de informativos, Ernesto Sáenz de Buruaga. Allí estaba esperando Rosa María Mateo, que estaba muy enfadada. Ella sabía que la sacaban del fin de semana y no sabía cuál sería su destino. Recuerdo perfectamente que estaba echando pestes. Me dijo: "¿Tú quién eres?", y le dije "soy la nueva". Griso dice que, pese al enfado, Rosa María Mateo más tarde decidió ser más suave.

Entre anécdotas y risas, los dos periodistas mostraron su buena relación y recordaron, también, malos momentos. El peor de todos, sin duda, cuando tuvieron que retransmitir en directo los atentados de lo que iba a convertirse en el trágico 11 de septiembre de 2001.