Tensión en 'La isla de las tentaciones': Christofer huye entre gritos al ver la infidelidad de su novia

Llegó la noche más esperada por todos los seguidores de La isla de las tentaciones en Telecinco, el reality presentado por Mónica Naranjo en el que cinco parejas ponen a prueba sus sentimientos conviviendo con solteros dispuestos a seducirlos. En la gala de este jueves, por fin Christofer vería a su novia Fani, con la que lleva más de siete años de noviazgo, protagonizar besos y tocamientos con Rubén.

Antes de la ceremonia de la hoguera de los chicos, donde los concursantes ven un resumen en vídeo de la convivencia de sus parejas, primero tocó el turno de las chicas. Fani se mostró muy afectada al ver a su novio llorando por las imágenes que había visto días antes, escenas que aún no incluían besos, pero donde se observaba su gran complicidad con Rubén. "Estoy rota por verle así. Hubiera preferido verle con despecho que destrozado por mi culpa. Voy a reprimir mis sentimientos porque no quiero que Chris sufra por mí. Voy a hablar con Rubén y le voy a pedir espacio porque necesito mi tiempo", contó entre lágrimas a Mónica Naranjo.

Cuando llegó el turno de los chicos, Christofer se enfrentó a las imágenes de Fani: "Qué manía le estoy cogiendo a Rubén. Le estoy cogiendo una ripia (sic)... Le estará haciendo la estancia más amena a mi chica, pero no me gusta. Él se sobrepasa, ella de momento no ha pasado la línea que diga 'se acabó'. Sigue siendo la mujer de mi vida. Lo que tenga que pasar, que pase", dijo al ver el primer vídeo en el que Fani tenía una divertida cita con su compañero.

En los siguientes, el concursante pudo ver al fin los besos tórridos y escenas subidas de tono. El rostro de Christofer reflejó la angustia y la ansiedad que estaba sintiendo. Tal fue la presión, que antes de ver a su novia en la cama con el soltero, se levantó de su asiento, se quitó el micrófono bruscamente y salió corriendo por la playa gritando el nombre de su novia: "¡Estefanía! ¡Estefanía!", decía mientras el equipo del programa corría detrás de él para tratar de frenarlo.

En el avance del siguiente capítulo, y a pesar de haber prometido "pedir espacio" a Rubén, se pudo ver a Fani manteniendo una conversación con él: "No voy a joder una relación de siete años por hacer el paripé aquí, me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento por ti. Necesito que me digas lo que sientes por mí". En las siguientes escenas, la pareja decide pasar la noche juntos tal y como se adelantó hace unos días en redes sociales.