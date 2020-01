La crónica rosa sorprende a Bertín Osborne con el mayor secreto del programa de Federico

Una vez sentados en la mesa, Federico Jiménez Losantos habló con Bertín Osborne de uno de los grandes secciones de su programa en esRadio, la Crónica Rosa. Lo hizo con Isabel González y Rosana Laviada, subdirectoras de Es la mañana de Federico, y también con las periodistas del corazón y colaboradoras Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar.

Cantando y a bordo de un coche las subdirectoras de Es la mañana de Federico, Rosana Laviada e Isabel González, irrumpieron junto a Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos en la entrevista de Bertín Osborne a Federico en Mi casa es la tuya. "Estarán hablando de política, seguro", pronosticó Rosana, convencida. Isabel, por su parte, coincidió con la periodista Beatriz Cortázar -que conducía el coche- de que en realidad al director del programa donde más disfruta es "con la crónica rosa y las exclusivas de Bigote, Chabelita, Ágatha y Luismi".

"Tienes aquí a los Ángeles de Charlie", dijo el seductor Bertín Osborne al ver entrar en el comedor a las cuatro mujeres. Fue el momento ideal para que Federico fuera a preparar el café y para que su esposa, María, dejara solas con el presentador a las cuatro periodistas. Que, en el caso de Rosana Laviada e Isabel González, comenzaron con Jiménez Losantos hace ya "22 años, en el 98".

Isabel González y Federico | Mediaset

Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar, periodistas y colaboradoras de esRadio, también tienen su historia de décadas con el director de Es la mañana. "Federico tiene muy buen carácter y respeta muchísimo a la gente que trabaja con él", dijo la primera comparándola con el resto de sus jefes. Rosana convino en que incluso los políticos, cuando van al estudio, "salen sorprendidos por el buen trato"… algo que en ocasiones contrasta con la intensidad de las informaciones y opiniones que allí se vierten. Cortázar también abundó en esa dirección: "A la gente que le escucha pero no le conoce pensará que es así, pero en el trato diario no le he visto pegar un grito jamás".

Isabel González contó a Bertín el secreto de Federico con la información del corazón… y es que le gusta de verdad: "Tratamos la crónica rosa con seriedad y respeto, como si fuera política", eso y un notable gusto a la hora de seleccionar a los personajes. Porque -y añadió con ironía- "si no los soportamos no hablamos de ellos y dejan de ser personajes". Al final, dos de los nombres que surgieron como los más recientes favoritos fueron Chabelita, Miguel Bosé y el empresario Luis Miguel Rodriguez, propietario de Desguaces La Torre y hasta ahora, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada.

Bertín y la crónica rosa de Es la mañana de Federico | Mediaset

Precisamente de Luismi Rodríguez el mismo Bertín se permitió revelar una anécdota: "Comí con él y me dijo que estaba destrozado. No le conozco de nada, primera vez que le veía", dijo Bertín, que desconocía su ruptura con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. "Le pregunté qué pasaba y me dijo: me ha dejado, se ha ido a París y no quiere saber nada de mí. ¿Qué le dirías tú para convencerla?", contó el presentador y cantante.

Finalmente, Bertín se permitió revelar una misteriosa y desconocida anécdota suya con Isabel Pantoja. Una artista que "es otro mundo. Y la única vez que cante con ella en la plaza de toros de Málaga me electrocuté, acabé en el hospital", dijo refiriéndose a una descarga que provocó que se desvaneciese y tuviese que ser reanimado por un técnico. Entre risas y exclusivas, el programa de Bertín cerró su entrega con Federico con un tono divertido… y rosa.