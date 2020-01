Las imágenes que Telecinco no emitió de la huida de Christofer en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones se ha convertido en uno de los programas más seguidos de la televisión español y todo parece indicar que el interés irá en aumento con el paso de los próximos capítulos. En el último programa emitido, pudimos ver al fin el esperado momento en el que Christofer visionó las imágenes en las que su novia Fani se besaba apasionadamente con Rubén. Al ver la escena, el concursante salió corriendo hasta la playa al grito de: "Estefanía".

Sin embargo, tal y como pudimos comprobar este viernes en El debate de las tentaciones, Telecinco no emitió todo lo ocurrió durante ese dramático momento. En ellas, se pudo ver a Christofer llorando desconsoladamente mientras el equipo del programa intentaba tranquilizarle. "Era 'tierra trágame', no sabía a dónde ir. Con lo que hemos luchado... Necesito hablar con ella para que me expliqué por qué lo ha hecho", decía entre lágrimas en las imágenes inéditas.

Al parecer, Christofer tuvo que ser atendido tras sufrir un fuerte "ataque de pánico". Ya en la casa, habló con sus compañeros sobre la situación en la que quedó su relación con Fani: "Yo por ella ponía la mano en el fuego y no me quemaba", aseguró.

Fani, por su parte, tendrá que decidir en las próximas entregas si dar rienda suelta a su pasión con Rubén, cosa que parece que ocurrirá según los avances, o intentar salvar su relación con Christofer. "Yo no voy a joder una relación de siete años por hacer el paripé. Me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento hacia ti. Necesito saber lo que tú sientes por mi, de qué manera te gusto". "De momento tengo un novio, Rubén no es nada", se le escucha decir a Fani en el adelanto.