La única condición de Mario Vaquerizo para participar en 'Tu cara me suena 8'

Mario Vaquerizo se ha convertido en tan solo dos semanas en uno de los grandes descubrimientos de la octava edición de Tu cara me suena. Aunque aún no ha conseguido alzarse con la victoria, este viernes el vocalista de las Nancys Rubias consiguió cumplir uno de sus sueños: imitar a Danny Zucco, el recordado protagonista del musical Grease, protagonizado por John Travolta. Además de conseguir una buena valoración por parte del jurado compuesto por Lolita Flores, Chenoa, Ángel Llácer y Carlos Latre, Vaquerizo logró meterse a los espectadores en el bolsillo y conseguir 12 puntos del público: "Siempre quise ser John Travolta y hoy, por fin, lo he conseguido", aseguró.

Y es que para el cantante "es un privilegio" poder participar en un concurso como Tu cara me suena, tal y como declaró a Chic. "Es un lujo poder trabajar en un programa así, que también he disfrutado como espectador". Un reto profesional en el que tendrá que demostrar no solo su habilidad para imitar con su cuerpo, sino jugar con su voz: "Da mucho respeto meterse en la piel de artistas a la que admiras. Da mucho pudor (…) Si pudiese elegir a la gente a la que me gustaría imitar habría de Raphael, Village Peope, The Ramones o Travolta. No me gustaría imitar a Alaska, ya la tengo en casa, pero al resto de mujeres, a todas. Me encanta travestirme".

Se atrevería incluso a imitar a alguien que estuviese en plató: "Estoy preparado para todo. Una vez que dices sí, me someto a la disciplina del concurso. En todo momento se ha de ser profesional y si ese día te toca estar delante de la persona que estás imitando, pues hay que intentar hacerlo perfecto".

María Vaquerizo ha tardado en años en aceptar formar parte de la familia de Tu cara me suena: "Rechacé la primera oferta que me llegó", confesó. "Dije que no en un primer momento, pero no porque no me gustase el formato, sino porque me coincidía con otro trabajo. Alaska y yo empezábamos la gira de la obra de teatro que estábamos haciendo. Bibiana Fernández fue la que me animó. Me dijo que me podría aportar mucho a nivel vocal y actoral. Hay gente que no me considera artista, quizá por la mi imagen más desenfadada, pero estoy aquí para demostrar que lo soy".

"Solo puse una condición para participar", reveló Vaquerizo. "Les dije que mis patillas no se tocaban, que me las disimulen o me las rebajes, porque si no Olvido se separa de mí, es lo que más le gusta", bromeó.