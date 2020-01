'Soy una pringada' y Nuria Roca, juntas a EEUU: "Nunca he sido tan feliz como cuando fuimos a la tienda de armas"

La presentadora Nuria Roca y la youtuber Esty Quesada (más conocida como Soy una pringada) se embarcan a partir de este domingo en la gran aventura de sus vidas: emprender juntas un viaje por carretera desde Miami hasta Nueva York. Con esta premisa arranca la serie documental Road Trip, que se estrena este fin de semana en el canal TNT con un doble episodio.

Dos personas aparentemente opuestas que tendrán que aprender a entenderse y a convivir: "No hemos tenido limitaciones a la hora de mostrarnos. Eso hace que te relajes y te quites la presión. Es muy real todo lo que vais a ver durante la tanda de capítulos", contó Nuria Roca en la rueda de prensa a la que asistió Chic. "Nuria es la mejor. Compartimos el mismo tipo de humor y eso para mí es muy importante a la hora de conectar", comentó Esty Quesada. "En ningún momento nos han tenido que llamar la atención", bromeó Roca.

A lo largo de la temporada ambas se irán conociendo y compartirán con los espectadores vivencias del viaje, así como su diferente punto de vista a la hora de mirar la vida. Sesiones de espiritismo, un recorrido por los pantanos de Florida repletos de caimanes, visitas a tiendas de armas, todo tendrá cabida en Road Trip. "Es un contenido muy diferente. Una peculiar pareja en un viaje a lo desconocido. Un viaje físico por lugares menos frecuentes de EEUU que no estamos acostumbrados a ver (…) De Esty había visto alguno de sus vídeos porque me los había enseñado mi hijo mayor. Sin embargo, cuando supe que íbamos a hacer el proyecto juntas, preferí no saber más", narró Nuria sobre el momento en el que conoció la identidad de su compañera.

"Yo ahora soy muy fan de Nuria. Es una presentadora elegante y muy divertida", dijo la youtuber. "El salto generacional que hay entre nosotras ha dado mucho juego", comentó la comunicadora. "Podríamos haber terminado dándonos de ostias, pero no", apostilló Esty. "Nunca he sido tan feliz como cuando fuimos a la tienda de armas". "Nadie está acostumbrado a verte feliz", contestó su compañera.

Para la directora Eva Mersegue, ha sido todo un reto sacar el proyecto adelante debido a la estética cuidada que querían mantener. "Es una película americana. Thelma & Louis o Big Little Lies" son sus referencias. "Buscamos, entre otras cosas, mostrar al espectador lo que sienten las protagonistas a través de los paisajes y el color".