Beatriz Rico cuenta por qué dejó 'Un Paso adelante' para irse con Garci

Sí; aquí soy Diana, la malvada profe de UPA. Qué mala era y qué cosas me decían por la calle . . La gente piensa que irte de la tele es una especie de drama o algo así, por eso os comento que, tras dos años en Un Paso Adelante, fui yo quien no quiso renovar la tercera temporada porque veía muy poco a mi hijo, era feliz en la serie por el buen ambiente que teníamos y el éxito de cada capítulo, pero también prácticamente vivíamos allí, y yo necesitaba estar en casa. . Me sentía muy mal por ver tan poco a Marco (a veces me iba por la mañana cuando él estaba durmiendo y cuando volvía por la noche, estaba ya acostadito . . Justo por esa época, Garci me llamó para rodar Historia de un Beso, y fue la señal, el empujón que necesitaba para decidir dejar la serie. . . Lo pasé mal y lloré mucho en la despedida de mis compañeros. Cuando estás tantas horas al día rodando, se crean unos vínculos muy fuertes. Pero me di cuenta de que el dinero y la tele, en ese momento, para mí pasaban a un segundo lugar. Lo importante era estar con mi hijo, ya saldrían más cosas. . . Unos años antes ya había hecho lo mismo yéndome de T5, porque mi vocación no era la de ser presentadora infantil (esto os lo cuento otro día, mejor). . . La gente en su casa a veces ve las cosas bajo otro prisma, pero es que dependiendo de tus prioridades o vocación, la felicidad no tiene por qué estar siempre en la tele, ganando una pasta y sabiendo que te ve medio país. Son momentos y circunstancias. . . Las dos veces que decidí irme de la tele, luego tuve la compensación de que me llegaron cosas muy buenas a nivel profesional. Por eso creo que la vida premia las decisiones valientes basadas en la coherencia y la vocación. . . Y ya no os doy más la chapa. Sólo quería explicar un poco lo que pasó en esa época de mi vida, y el porqué de la desaparición de Diana ya que mucha gente aún me pregunta. . . Veo las fotos(foto 2) y siento nostalgia de mis compañeros, de las risas, la complicidad y la pasión que todo el equipo le echaba al rodaje. . . Bueno, todo son etapas, aprendizajes... y mucho agradecimiento de haber participado en un serie que tanto llegaba a la gente. Continuará...

