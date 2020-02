La reaparición de Rocío Madrid: "Quiero que vean mi evolución tras Crónicas Marcianas"

Rocío Madrid se dio a conocer en la televisión española gracias a su paso por Crónicas Marcianas durante los años 2001 y 2005. Su espontaneidad y simpatía convirtieron a la actriz en una de las colaboradoras más populares del mítico programa de Telecinco.

Tras el fin de Crónicas Marcianas, Rocío reconoció en varias entrevistas lo que le costó que volvieran a tomarla en serio: "No puede ser es que un señor con poder para colocar a alguien diga: 'No, la de Crónicas marcianas está muy pasada'. Una chica se pone de moda, la queman y a la basura. Es muy duro que tu representante te diga que hay un casting que te va perfecto, pero que el director no quiere ni oír hablar de tu nombre".

Años después de perderla de vista en la televisión de nuestro país, más allá de breves apariciones como actriz o como invitada a algún programa de entretenimiento, Rocío Madrid regresa con más ganas que nunca y desde hace unas semanas, es una de las nuevas concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena. Programa al que ya había acudido años antes para imitar a Rozalén y al dúo Baccara junto a Carolina Ferre.

"Es un formato que es un regalo para los artistas. Es un sitio, un plató, un programa de gran audiencia, en el que puedes demostrar todas las disciplinas que dominas. Llevo ocho años haciendo teatro musical y aquí tiene una dificultad extra, la imitación", confesó la malagueña a Chic. "Es un show que te deja abrirte y enseñar todo lo que sabes hacer".

Tras el final de Crónica Marcianas, Rocío Madrid no ha dejado de trabajar, centrando su carrera en el teatro musical: "Posiblemente nadie haya sabido de mi tras el final de Crónicas, no saben de mi evolución. Por eso precisamente estoy aquí, para sorprenderles. No vengo a ganar. Quiero que el público descubra que canturreo. Al final cada uno tiene su trabajo, pero el teatro no tiene la visibilidad o la difusión que te ofrece un programa de televisión en una cadena nacional", apuntó.

"Si tengo un punto fuerte es la poca vergüenza que tengo, eso sí, tengo que aprender a controlar mis nervios. Reconozco que los años me han ido templando y he aprendido que esta locura no suma, más bien me resta. Este programa es muy especial para mi, llega en el momento perfecto de mi vida y no voy a consentir que ningún miedo me lo arruine".