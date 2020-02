Fani de 'La isla de las tentaciones', al descubierto: salen a la luz sus verdaderos planes

Julián, uno de los solteros de La isla de las tentaciones que fue expulsado en el último programa por decisión de las chicas, visitó por primera vez el plató de Sálvame para hablar sobre las distintas tramas que se están desarrollando en el programa.

El valenciano se mostró muy crítico con la actitud de Fani y su trío amoroso con Christofer y Rubén. "Al principio, cuando entré, me parecía la mujer más madura, con la que podía tener más conexión. Lo que no me gustó de ella fue la deslealtad. Todo lo que dijo que no iba a hacer, lo hizo. Creo que si yo hubiera sido Rubén me hubiera esperado. No me gusta hacer ciertas cosas en televisión. Dije que Fani era una víbora, pero quería decir que es una persona que se contradice, que dice una cosa y hace otra", expresó.

Además, acusó a la joven de exagerar sus comportamientos con Rubén frente las cámaras y desveló su táctica para llamar la atención dentro de la casa: "Había muchas veces que estábamos todos, éramos una piña y disfrutábamos mucho y nos lo pasábamos muy bien. Cuando venían las cámaras aprovechaba el momento, cogía a Rubén y se lo llevaba a otro lugar. La cámara siempre la seguía. Era su intención, tener la cámara siempre detrás. Dudo que se sintiese mal por Christofer, era muy consciente de su comportamiento".

Una acusación que se suma a la que el pasado fin de semana realizó el periodista José Antonio Avilés en el programa Viva la vida, en Telecinco, donde aseguró que antes del comienzo del reality, Fani se habría puesto en contacto con varios representantes de televisión e incluso le llamó a él: "Me dijo que quería salir en televisión contando lo de su padre". También aseguró que Fani estuvo a punto de sentarse en un Sábado Deluxe para narrar su historia.