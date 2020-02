Tensión en los pasillos de Telecinco entre Terelu, Emma García y Teresa Campos

María Teresa Campos visitó este fin de semana el programa Sábado Deluxe, presentado por Jorge Javier Vázquez para hablar sobre su reciente ruptura sentimental con Edmundo Arrocet. Una esperada entrevista que fue comentada previamente en Viva la vida. Durante el análisis sobre lo que se podría esperar de la reaparición de Teresa en Telecinco, Emma García hizo un comentario que puso en peligro la programación de la cadena: "María Teresa Campos no habla en Viva la vida porque no cobraría por ello", dijo.

Terelu mostró su enfado ante la presentadora y aseguró que su madre se estaba planteando dejar plantado al Deluxe y no acudir a la entrevista: "Está enfadadísima", aseguró. "Quería no venir. Está superada por la presión de la prensa. Le está costando gestionar todo esto. Necesita poner punto y final a la situación personal que tiene". Emma quiso poner paz para evitar males mayores: "Tenemos ganas de escucharte, los espectadores y los que te queremos. Disfruta, no te lo tomes todo tan personal, sabes que te queremos. A veces tengo la sensación de que ella alimenta ciertas cosas sin ser conscientes de la repercusión que va a tener. Quizá a nivel personal no lo gestiona bien". "Ella es muy libre y cree que se ha ganado esa libertad por su trayectoria profesional", contestó su hija.

Cuando Teresa llegó a las instalaciones de Mediaset España, Emma García salió en su búsqueda por los pasillos. "¡Ay que ver la que has montado!",dijo Teresa a la presentadora antes de fundirse en un abrazo y aclarar el malentendido.

Este martes, la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico analizó el tenso momento que se vivió en la cadena: "Terelu y María Teresa tuvieron un disgusto muy grande. Hubo un encuentro entre Emma y Teresa antes de que las maquillaran. En el Deluxe no les gusta que la persona que se va a sentar horas después salga hablando antes (…) Vi muy bien a Teresa en su vuelta a la televisión. Creo que si tuviera un proyecto, no sé yo Bigote...", apuntó Alaska.

Beatriz Cortázar, por su parte, afirmó que para Teresa "el trabajo es su vida": "Hay personas que fuera del trabajo se encuentran unos vacíos que no los consiguen llenar. He trabajado muchos años con ella, enchufaban el foco y se olvidaba de cualquier enfermedad o mal que tuviese. Me dio pena verla con los ojos llorosos y cómo el fugitivo se las piró. No me gusta verla así, me gusta verla fuerte. Ayer me puso en un mensaje: 'Bea estoy mucho más tranquila y ya paso mucho'. Si ella consigue pasar de Bigote, lo habrá superado. Salvo sorpresa, me huelo que Teresa podría tener una colaboración en el mismo programa donde están sus hijas que lo dirige su gran amigo Raúl Prieto".

"Yo le diría a Teresa que enemigo que huye, puente de plata", sentenció Carmen Jara.