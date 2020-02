Se descubre el montaje de una de las parejas de 'La isla de las tentaciones'

Se acerca el final de la primera temporada de La isla de las tentaciones y la tensión entre las parejas está en su punto más álgido. Esta semana Fani y Christofer se vieron las caras al fin en la ‘hoguera de la confrontación’ después de la infidelidad de la concursante con Rubén. Sin embargo, cuando pensábamos que nadie podría quitar el protagonismo de la noche a la ya ex pareja, durante los últimos minutos de programa se vivió una discusión que sacó a relucir una trama hasta ahora desconocida.

Durante la ‘hoguera de la confrontación’ Susana puso en duda los sentimientos de Rubén hacia Fani, momento que Fiama aprovechó para defender a su amigo y criticar a su compañera por la espalda. Susana, cansada de la actitud de Fiama, desveló el secreto que guardaba desde el comienzo de la edición: Julián le confesó que Álex y Fiama habrían pactado todos sus movimientos antes del concurso. "Fiama es lo más falso del planeta. Álex y Julián habían hablado fuera del programa. El novio de Fiama la ha liado bastante. Julián me enseñó los mensajes que le envió Álex antes de subir al avión y venir aquí. Lo tenían todo pactado. No me creo nada de Fiama", confesó Susana a algunos de sus compañeros de villa.

Tras soltar la bomba, Susana explicó lo sucedido a Fiama en privado: "Todos los chicos sabían que le ibas a dar la primera cita a Julián. Él ya había hablado con tu novio. Julián enseñó a los chicos unos mensajes que se intercambió con Álex en el que aparece todo su plan para el reality. Confío en Julián porque ha ido ocurriendo todo lo que dijo que iba a pasar". Al verse descubierta y afectada por las copas de más que habían consumido durante la fiesta previa a la conversación, rompió a llorar y mientras gritaba, hizo la maleta dispuesta a abandonar la villa. "¿Qué coño ha hecho Alejandro? La persona con la que me voy a casa me ha fallado. Tiene una estrategia sin contármelo y se la cuenta a una persona que no conoce. No tengo nada más que hablar con él. Vete a tomar por culo. Hijo de la gran puta", exclamó mientras se quitaba el anillo de compromiso y rompía la foto de ambos.

Susana por su parte, se mantuvo impasible ante el espectáculo de su compañera: "Que haga su circo y que se quede solita. Yo no voy a entrar en su juego. No me lo creo. Ella siempre tiene que montar un pollo más grande para ser la protagonista".