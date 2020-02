Lydia Lozano, engañada: la verdad sobre los mensajes entre Rocío Carrasco y su hija

La reaparición de Rocío Carrasco y su negativa a hablar sobre la relación con sus hijos Rocío Flores y David Flores ha vuelto a generar debate en los platós de televisión. Para Antonio David Flores, su actitud durante la presentación del nuevo musical sobre Rocío Jurado fue "una provocación" y desmintió este miércoles en Sálvame que haya existido un acercamiento entre madre e hija.

"¿No es cierto que recibió una llamada de su madre y tuvieron conversación vía WhatsApp no es del todo amigable y cercana?", preguntó su compañera Lydia Lozano mientras él lo negaba. "Te han engañado", dijo el colaborador. Lozano insistió en que en esa conversación Rocío Carrasco le habría pedido a su hija que evitase que Antonio David continuase hablando de ella en los platós. "Estás alimentando algo que es mentira, falso", contestó el tertuliano. Minutos después, afectada por la negativa, Lydia abandonó entre lágrimas el plató junto a María Patiño, a la que quiso enseñar las pruebas.

Rocío Flores entró por teléfono para desmentir que esa conversación hubiese existido: "Respeto tu trabajo como periodista, Lydia, pero la información que estás dando no es cierta ¿Que me hubiera gustado para bien o para mal? No te digo que no, pero es totalmente incierto. Nunca he entrado pero estáis cuestionando la verdad de mi padre y no es justo", dijo emocionando a su padre. "Yo jamás le ocultaría nada a mi padre".

Un día después, Lydia Lozano y Antonio David Flores volvieron al plató de Telecinco y la periodista volvió a afirmar que confía plenamente de su confidente: "Sigo manteniendo que esa conversación existió. No les interesa contar la verdad".

Tras recibir una llamada, la presentadora Carlota Corredera interrumpió a la periodista para desmentir su información: "Lo siento en el alma Lydia pero te han engañado. Lo siento muchísimo de verdad, por ti fundamentalmente. Entiendo que Rocío Flores y Rocío Carrasco están metidas en este asunto, pero me duele por ti. No puedo decirte como lo sé pero no tengas ninguna duda, ni el público, ni mis compañeros, de que no ha existido esa información". Visiblemente afectada y muy seria, Lydia contestó: "Permíteme que dude de tu fuente igual que están dudando de la mía", quedando en el aire la resolución de la historia.