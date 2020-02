Alejandra Rubio huye entre lágrimas del plató de ‘El debate de las tentaciones’

El debate de las tentaciones vivió este viernes uno de sus momento más tensos tras un desencuentro entre dos de sus colabores estrella: Kiko Matamoros y Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Sandra Barneda y el resto de tertulianos debatían sobre la primera entrevista de Christofer Guzmán tras su paso por La isla de las tentaciones. El deseo de hablar y comentar lo acontecido hizo que los colaboradores se interrumpiesen en varias ocasiones. Especialmente llamativos fueron los rifirrafes entre Matamoros y Alejandra Rubio.

"Llevo toda la noche intentando hablar y no se calla. Se lo digo y continúa pisándome", se quejó la influencer cuando Barneda le preguntó qué ocurría entre ella y Matamoros. "Lo que no voy a hacer es gritar por encima de él", continuó. A lo que el aludido contestó: "Dramitas personales, no. Y guerritas personales, menos (…) si vienes a decir que yo a ti te he anulado como colaboradora esta noche, lo siento mucho".

Alejandra insistía en que su compañero no se lo pone fácil: "Todavía estoy esperando a que me dejes hablar". "Pues aprende", dijo Matamoros. "Aprender a tu lado es complicado", replicó. Un momento después, Barneda se percató del llanto de Alejandra que se sentó a su lado para saber el motivo de sus lágrimas: "No me hagas esto", pidió a la presentadora antes de retirarse unos minutos del plató.

"No le ha dicho nada a Kiko. Creo que de la propia impotencia, porque todos queréis hablar, porque sois buenos profesionales y os gusta el programa, y llega un momento que te frustras", explicó Barneda tras la huida de Rubio. Minutos después regresó y pidió perdón al programa por ausentarse de su puesto de trabajo: "Quiero pedir disculpas por ponerme así, pero me duele porque él me conoce desde que soy pequeña. Sabe que esto me está costando mucho y que encima me esté poniendo trabas, pues no me gusta". "Una cosa es que digas que yo hablo mucho y tú no puedas hablar o lo que sea, y otra que digas que lo hago intencionadamente", se defendió Kiko antes de que Barneda pusiese punto y final a la discusión.