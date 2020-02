Christofer emociona a Sandra Barneda al contarle la verdad sobre su relación con Fani

Christofer Guzmán ofreció este viernes su primera entrevista después de su sonado paso por La isla de las tentaciones donde fue testigo de la infidelidad de su novia Fani con Rubén tras ocho años de relación. El teleoperador decidió abandonar solo el programa tras la hoguera de confrontación mientras que Estefanía prefirió quedarse en República Dominicana para continuar el idilio con su compañero.

Durante la entrevista con Sandra Barneda, el concursante habló sobre sus sentimientos y los planes de futuro que tenía con Fani. Unas declaraciones que emocionaron a la presentadora: "Yo me emociono fácilmente, pero también tengo que decirlo, me parece que, se equivoque o no, ha hablado desde su verdad. Habló desde el corazón", dijo antes de dar paso al vídeo de la conversación.

"La peor época de mi vida la viví ahí dentro. Nunca imaginé esa confrontación así, la miraba y decía: ‘Si es que la amo’", confesó con lágrimas en los ojos a Barneda. "Ese día fue el peor de mi vida", dijo refiriéndose a la noche en la que pronunció el famoso grito de "Estefanía". "España es así, se lo toma a risa y a mofa. Lo enfocan a ella y no a ese dolor que tuve. Ese es el peor día de mi vida. No sé cómo explicarlo. Es como si algo dentro de ti se rompe. Fue muy difícil. Fue como que algo dentro de mí se murió. Me quería morir ese día".

"Sigo una situación muy difícil para mí. Por no decir la peor época de mi vida. No he visto el programa. Me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario, cualquier imagen. Para mí no ha sido fácil. Ha sido una experiencia muy difícil", explicó. Christofer aseguró que está muy preocupado por su familia y que participó en La isla de las tentaciones por cumplir el sueño de Fani. "No te voy a decir que fui forzado y obligado, fue por cumplir su sueño. Volvería a entrar porque es el sueño de mi pareja, pero, por otra parte, por lo sufrido, no me compensa", confesó.