La sorprendente fotografía de Emma García en la guerra de Bosnia

Sí soy yo. Estudiante universitaria cumpliendo mi sueño de "reportera de guerra". Dos veces fui a Bosnia... luego la vida me llevó por otros terrenos y me hizo correr otros riesgos * * #Estudiante #SoñabaConSerReportera #Ilusión #Bosnia #MisComienzos #Recuerdos #Ayer #AllíYEntonces #Compartiendo #Contigo #ColeccionaMomentos #SeguimosEnLaRed

