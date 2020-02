Violeta revela el triste motivo que le impide participar en 'Supervivientes 2020'

Violeta Mangriñán no participará finalmente en la nueva edición de Supervivientes 2020. La valenciana tenía asegurada su participación en el reality de Telecinco tras verse obligada a abandonar el programa en 2019 por motivos de salud. Ella misma ha dado la "triste" noticia en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa.

La extronista explicó que durante estos meses siempre ha tenido la intención de regresar Honduras y así terminar la aventura que dejó a medias. "Tenía más ganas de ir que probablemente todos los concursantes juntos", dijo muy emocionada.

"La productora me prometió que sería la primera superviviente de este año y lo ha cumplido, pero no puedo ir. Me han hecho las pruebas médicas y esta vez tendré que verlo desde la barrera por una cuestión de salud. No he superado las pruebas médicas (…) No pasa nada, han metido amigos míos ahí y este año promete. Por lo que no descarto hacer alguna visita este año. Espero que me den la oportunidad otro año", comentó. "El mayor regalo ya lo recibí el año pasado", dijo haciendo referencia a Fabio Collorichio, su pareja, a la que conoció durante su estancia en el programa.