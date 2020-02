Decepción con Christofer en el final de 'La isla de las tentaciones': "No tienes dignidad"

Seis meses después de la hoguera final en La isla de las tentaciones, Mónica Naranjo volvió a reunirse este jueves con las parejas protagonistas para recordar su paso por el reality y descubrir en qué punto se encuentran sus relaciones.

Una de las historias que creíamos cerradas era la de Christofer y Fani. El concursante decidió abandonar el programa tras a ver a su novia intimando con Rubén, uno de los solteros con los que convivía. Antes de marcharse, juró que su relación con Estefanía estaba muerta y que no sería capaz de perdonar su traición delante de toda España.

En el último episodio Fani se reencontró con Rubén después de seis meses sin tener noticias de él. "Tanto que me prometía, que me decía, me regaló tanto los oídos. Tan falso, tan manipulador... por eso no confío en los hombres", dijo muy molesta mientras él se excusaba y le pedía disculpas. A pesar de la tensa conversación, finalmente Fani aceptó el perdón de Rubén, que nerviosa ante sus miradas le pidió que no se sentase cerca de ella: "¡Que corra el aire!", le pidió evidenciando la atracción física que sigue sintiendo hacia su excompañero.

Después de despedir a Rubén, el programa sorprendió a los espectadores contando con la presencia de Christofer, que se reunió muy sonriente con la presentadora. Nada más entrar, se lanzó a los brazos de Fani y se besaron confirmando que "el amor ha prevalecido al orgullo". "Fani y yo tuvimos una pequeña conversación. Se dio cuenta de sus fallos, de lo mucho que estaba arrepentida y de quién era el amor de su vida. Yo la seguía queriendo, a pesar de todo", explicó.

Aunque, según la pareja, todo está perdonado entre ellos, Fani aprovechó las cámaras para volver a disculparse: "Sé que me he potado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenía la necesidad de hacerlo (…) Salí de La isla de las tentaciones. Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta de que echaba mucho de menos a Christofer. Y pensé: '¿Qué has hecho?'. Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón. Al final me perdonó".

Christofer se despidió del programa con una controvertida reflexión que no gustó en las redes sociales: "Para mí fue un capitulo, de los más duros de mi vida. Ha aprendido, soy feliz, la he perdonado y tengo que seguir adelante. Estamos muy bien, avanzando". Los seguidores del programa cargaron duramente contra el concursante y mostraron su "indignación" por su decisión de continuar con Fani: "Le ha humillado por su trabajo, se mofa de que no es un hombre de verdad, le pone los cuernos y disfruta del sufrimiento de Christofer mientras él veía los vídeos. Y siguen juntos", "Christofer volviendo con Fani acaba de traicionar a toda España", "Te hemos apoyado tanto para nada, no tengo palabras para describir esto. Estoy abatido, roto, defraudado, hundido. No nos mereces, Christofer", fueron algunos de los miles de comentarios.

- Le humilla por su trabajo

- Se mofa de que "no es un hombre de verdad"

- Le pone los cuernos (esto casi es lo de menos)

- Disfruta del sufrimiento de Christofer mientras él veía los vídeos Y siguen juntos. ¿PUES QUÉ HAGO YO MAL PARA ESTAR SOLAAAAAA?#LaIsla6mesesDespués — Marione (@Maria_Marione) February 13, 2020

Yo ante la poca vergüenza de Fani y lo poquito que se quiere Christofer #LaIsla6mesesDespués pic.twitter.com/TbOMg5EnUQ — I R E N E (@Irensramgar) February 13, 2020

Christofer volviendo con Fani acaba de traicionar a toda España. Jamás habíamos vivido esto desde que Julen Lopetegui fichó por el Madrid. #LaIsla6MesesDespues — Torren (@Torren__) February 13, 2020