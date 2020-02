Mónica Naranjo anuncia que no volverá a 'La isla de las tentaciones'

Gracias, gracias y mil veces gracias!! tro 30% de cuota y 3.9 millones de espectadores!! aIslaDeLasTentaciones siempre estará en mi corazón y sólo tengo palabras de agradecimiento tanto a @cuarzotv , como a @mediasetcom , que confiaron en mí para este proyecto precioso... quiero despedirme sin desearos, de corazón, toda la suerte del mundo y que mi sucesor o sucesora haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica.... recordad... habrá más imágenes, siempre... amo sin control!!! a>

A post shared by Mónica Naranjo (@monicanaranjo) on Feb 13, 2020 at 11:33pm PST