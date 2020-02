Girauta se va del programa de Risto: "Queréis hacer la caricatura de la derecha y conmigo no la haréis"

La semana pasada Juan Carlos Girauta, uno de los colaboradores más recientes del programa Todo es mentira presentado por Risto Mejide, se convirtió en uno de los grandes protagonistas tras una fuerte discusión con Laura Borrás que no sentó muy bien a parte de la audiencia. El programa recibió y emitió varias llamadas de espectadores que pidieron la expulsión de Girauta. "Voy a ser sincero, no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia", aseveró el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso ante las llamadas emitidas.

Una semana después de aquel episodio, Risto Mejide comenzó el programa del lunes instando a Girauta a pedir perdón a la audiencia. "Quiero darte hoy la oportunidad de rectificar. Hace exactamente una semana llamaste 'gilipollas' a nuestros espectadores", comenzó el presentador, aunque Girauta le interrumpió con un sonoro "mentira" que hizo reír al resto de colaboradores. "Llamé gilipollas a los espectadores que habían grabado los mensajes que aquí pusieron", explicó. Aunque Mejide pidió a Girauta en varias ocasiones que rectificara, el expolítico se negó en rotundo. "¿Por qué voy a hacerlo? No creo en esa rectificación".

A pesar de que Mejide y Girauta tienen buena relación, la tensión fue en aumento. "Jamás hubiera participado en un programa en el que se le da voz a traición a una serie de espectadores escogidos con un criterio que no es estadístico. Se trata de insultar a una persona sin que se lo espere. Ese formato me parece despreciable (...) Lo que esas personas dijeron fue insultante y yo siempre contesto a los insultos", aseguró Girauta para defenderse. El exdiputado de Ciudadanos, que encuentra en Todo es mentira un "espacio de encuentro interesante", creyó sin embargo que hay un límite, y ese es el insulto personal.

Se equivoca Risto (@ristomejide).

Juan Carlos Girauta no llamó "gilipollas" a la audiencia de #TodoEsMentira, sino a aquellos que en un vídeo, mostrado a traición, le descalificaban. Sin arrodillarse ante nadie. En mi equipo, SIEMPRE.

Después de emitir otro vídeo en el que el programa recopilaba de nuevo insultos hacia el expolítico y ante la insistencia de Risto para que su compañero rectificara, Girauta le pidió que le expulsara del plató para ser coherente. Pero antes de salir protagonizaron un pequeño rifirrafe en el que Girauta le recordó a Risto su pasado como jurado en concursos, donde no fue precisamente amable. "A mí se me pedía la opinión como jurado, a ti no se te pide que opines sobre nuestra audiencia...", dijo Mejide. "No, para que me haga el payasete y diga 'soy un facha'. Conmigo ese cuento no funciona. No vengo a humillarme ante nadie. Queréis hacer la caricatura de la derecha y conmigo no la haréis", dijo Girauta antes de salir de plató.