Después de su paso por Gran Hermano VIP, Alba Carrillo emprendió la guerra con su compañero en Ya es mediodía Miguel Frigenti, hasta tal punto que decidió abandonar el programa que presenta Sonsoles Ónega en un alarde de su temperamento y carácter.

Además, la colaboradora habló de su relación con la presentadora y su compañero Miguel Nicolás en una exclusiva con su revista de cabecera, asegurando que no sintió apoyo por parte de estos y sentirse "traicionada" por ellos. Pero, como era de esperar y después de unos meses, Alba Carrillo ha vuelto a ocupar su silla en el plató de Telecinco.

La exmujer de Feliciano López se ha incorporado al equipo del Fresh 49 días después no sin antes aclarar la polémica, asegurando que estaba muy feliz de volver y que quería mucho a sus compañeros, a pesar de que no ha coincidido con Frigenti. Pero… ¿por qué Alba no volvió antes dejando pasar tantos meses? Ella misma lo contesta: "En diciembre era demasiado pronto para volver y no estaba preparada después de haber salido de GH VIP".

En cuanto a su polémica entrevista ha dicho: "Es verdad que la entrevista fueron como dos horas, esto fue simplemente un comentario coloquial. Lo que dije fue que os quería muchísimo y que quería volver aquí, al programa; lo otro fue mi sensación y mis sentimientos, nunca quise decir nada que os ofendiera. Me quedo con el cariño que os tengo", ha sentenciado a modo de aclaración.

Alba Carrillo ha vuelto coincidiendo con uno de sus mejores momentos personales, ya que se encuentra muy feliz al lado de su actual pareja, Santi Burgoa.