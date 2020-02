El dinero que ha ingresado Mónica Naranjo por 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones se ha convertido en el estreno televisivo más exitoso del año. El reality show presentado por Mónica Naranjo ha levantado las audiencias de Cuatro, muy discretas en los últimos meses, llegando a ser el programa más visto de su historia, así como uno de los realities más comentados de la década en redes sociales.

Aunque comenzó su andadura televisiva con una audiencia aceptable, a medida que las entregas se iban sucediendo, La isla de las tentaciones llegó a marcar un 30% de share (casi cuatro millones de espectadores). Esto ha hecho que Mediaset no se lo haya pensado y ya haya firmado por una segunda temporada.

Una nueva edición que no contará con la presencia de Mónica Naranjo, como ella misma desveló en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Según publicó el digital Fórmula TV, la cantante no habría llegado a un acuerdo económico con la cadena: al parecer, Mónica habría exigido una subida de sueldo que Mediaset no estaría dispuesta a pagar.

Además, el periodista especializado en televisión, Rocco Steinhäuser, ha desvelado el sueldo que habría percibido la presentadora por las once entregas de La isla de las tentaciones: 10.000 euros por entrega, que suman un total de 110.000 euros. Una cifra bastante elevada que el grupo de comunicación no estaría dispuesto a elevar.