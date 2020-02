Paz Padilla afronta el regreso a 'Sálvame' más duro de su vida

El sálvame de hoy se lo quiero dedicar a ella, por lo mucho que disfrutaba cada tarde viéndolo, y porque muchas veces he trabajado pensando en lo feliz y orgullosa que estaba de mi, siempre me apoyo en mi carrera, en la tele en en el teatro, (esa foto es viéndome en el falla),recuerdo como lloraba cuando me fui a Madrid por primera vez, sufriendo por que su niña "la pequeña" abandonaba el nido para ser artista, por el miedo a que volviera como un muñeco roto. Siempre le decía que la artista era ella, que era una monologuista nata, que yo tuve la suerte de nacer en otra época, pero si fue una artista!! construyendo una familia sólida, siete hijos unidos,sanos emocionalmente,a los que nos enseñó, que ser feliz es gratis,que la risa era el mejor antídoto ante los golpes de la vida. Y arriba estará liándola,como dice la canción de serrat romance de curro "el palmo" A mano derecha Según se va al cielo Veréis un tablao Que montó frascuelo En donde cada noche Pa' las buenas almas Allí está la Lola Provocando carcajadas.

A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Feb 20, 2020 at 4:42am PST