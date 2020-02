El hijo de Fran Álvarez escribe una desgarradora carta de despedida

La muerte de Fran Álvarez pilló por sorpresa a su familia y su círculo más cercano. Tras una larga lucha contra sus adicciones, el exmarido de Belén Esteban ha dejado un gran vacío en sus padres, su novia Nuria y su hijo, que este jueves se pronunció en redes sociales sobre el triste suceso.

El joven de 22 años, fruto de una relación anterior a Belén Esteban, ha hecho público un mensaje en el que se despide de su padre: "No sé ni cómo empezar a escribir esto, me pasan tantas cosas por la cabeza en este momento que ni sé explicar cómo me siento. Solo sé que si hay algo que he aprendido de esto es que hoy estamos aquí pero mañana no sabes lo que va a suceder", escribe.

"Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo, porque tenías a mucha gente preocupada por ti. Gente que quería ayudarte a salir de tu problema. Al final cuando pierdes la cabeza es muy difícil ver las cosas claras. Solo espero que, desde donde estés, me des fuerza para seguir y que puedas ver todas las cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Y espero que estés orgulloso de mí. Descansa en paz".

Este jueves en Sálvame se debatió sobre la situación del hijo de Fran y la supuesta "infancia complicada" que habría tenido debido a los problemas de su padre: "Tiene que llevar mucho dolor porque entiendo que ese chaval ha tenido que luchar mucho por su padre, para sacarlo de ahí, y ha visto que al final no ha podido y ha tirado la toalla", afirmó Antonio David Flores". "El niño no tiró la toalla por lo que no se tiene que sentir culpable", apuntó Kiko Hernández. "Era un niño, no le tocaba. Los niños no tienen que tener una infancia así", señaló Paz.

Belén Esteban rompió su silencio para aclarar: "El niño ha tenido una infancia feliz, no está bien que se diga eso. No es justo que se diga lo contrario".