Rocío Flores protagoniza la primera gran bronca de Supervivientes: “¡Quita esa cara de estreñida!”

Arranca en Telecinco la edición más "extrema y espectacular" de Supervivientes. Una nueva temporada que promete muchas sorpresas para sus valientes protagonistas. Nyno Vargas, Vicky Larraz, Ana María Aldón, Rocío Flores, Fani Carbajo, Yiya Guillén, Alejandro Reyes, Ivana Icardi, Bea Retamal, Hugo Sierra, Antonio Pavón, Jorge Pérez, José Antonio Avilés, Ferre, Albert Barranco, Elena Rodríguez y Cristian Suescun tendrán que enfrentarse a unas condiciones más difíciles y una meteorología más complicada con respecto a ediciones anteriores. Menos horas de luz, probabilidad de mayores precipitaciones y unas temperaturas mínimas y máximas que endurecerán el día a día de los supervivientes.

La gala inaugural de Supervivientes 2020 trajo consigo los tradicionales saltos desde el helicóptero. Un reto que no tuvieron que realizar José Antonio Avilés, Yiya y el torero Antonio Pavón, elegidos por sus compañeros como los tres concursantes con los que no quieren convivir y que tendrán que habitar la parte de la isla con menos comodidades: la zona de ‘los siervos’, la zona con menos sol, peores zonas de pesca y utensilios básicos de supervivencia. Una prueba en el barro decidió que junto a ellos vivirán Rocío Flores, Barranco, Elena, Ferre y Ana María Andón.

Con más comodidades se encontrarán ‘los mortales’, que contarán con mejores utensilios para sobrevivir y zonas de pesca superior. Una zona que será habitada por Ivana Icardi, Fani, Nyno, Jorge Pérez, Christian Suescun, Alejandro Reyes, Bea Retamal y Vicky Larraz. Pero sin duda el que mejor pasará los primeros siete días de concurso serán los habitantes del ‘santuario’. A ella se trasladó los superviviente que mejor puntuación consiguió en la prueba: Hugo Sierra, primer clasificado y por ello ‘dios de la isla’.

Primeras broncas

Aunque por el momento reina el buen rollo entre los supervivientes, Rocío Flores y Yiya han tenido las primeras rencillas. Las concursantes no han congeniado desde el principio y han tenido grandes discusiones durante su breve convivencia. Yiya no soporta la actitud de Rocío y criticó "la cara de estreñida" con la que ha comenzado su concurso: "Cada vez que te vea con cara de oler mierda te voy a decir algo que no te gusta. De momento estoy aquí con toda mi seta sin que nadie me cuide, no como a ti que tienes detrás a tu familia. Cuando te dirijas a mi lo haces con educación y sin ser sibilina que tienes mucha jeta", le recriminó la concursante de Un príncipe para tres princesas. "Todo te lo he dicho en la cara desde el principio. No metas a mi familia en esto. La que está aquí soy yo (…) Has sobrepasado todos los límites y has llegado al insulto", contestó Rocío.

Otra discusión tuvo lugar entre José Antonio Avilés e Ivana Icardi. El periodista criticó el pasado de la argentina y la mala relación que mantiene con su hermano el futbolista Mauro Icardi y su cuñada. También se enfrentó a Elena, que opinó sobre el paso de su hija Adara por Gran Hermano VIP y su polémica relación con Gianmarco y ruptura con Hugo Sierra. "Ya sabe todo el mundo como soy, digo lo que pienso y muchas veces no lo hago bien. Con Elena y con Ivana no he mantenido las formas. Saben que tengo la mecha muy corta y cuando sale un conflicto yo me mojo y no vendo un personaje. He venido a trabajar y cuando tengo una cámara delante, trabajo", se excusó el colaborador de Viva la vida.

Los primeros nominados de la edición fueron Yiya y José Antonio Avilés, del grupo de ‘los siervos’, y Vicky Larraz y, del grupo de ‘los mortales’. La decisión se conocerá el próximo jueves con una doble expulsión.