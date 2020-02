Grave acusación contra Lydia Lozano: le recuerdan lo que ocurrió tras el fallecimiento de su primer novio

Lydia Lozano y su información errónea sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores siguen cautivando a los espectadores de Telecinco. Sálvame ha visto cómo sus datos de audiencia han ido en aumento conforme han ido pasando los días, superando el 20% de share, y no están dispuestos a poner punto y final al tema.

Este jueves, el programa de Mediaset reunió en plató a varios excompañeros de la periodista para debatir sobre su profesionalidad y contar experiencias trabajando junto a ella. El reportero Manuel Carrero la definió como una persona "mentirosa" y "trepa", mientras que el paparazzi Pipe Yale la recordó como una compañera "traicionera" e "interesada". Lydia, desde una sala contigua, no podía dar crédito a lo que escuchaba.

Minutos después, la colaboradora se enfrentó a Pipe Yale, y escuchó las palabras que había pronunciado en la entrevista previa al directo: el paparazzi aludió al accidente de tráfico que Lydia tuvo hace años en el que falleció Juan Carlos Pérez, quien entonces era su pareja. Según Pipe, la única preocupación de Lydia "era cobrar el seguro".

La periodista rompió a llorar al instante: "¿Cómo se puede ser meter la muerte de un compañero que era mi novio para desacreditarme?", gritó Lydia. "Yo no he cuestionado tus sentimientos", respondió él. "Me voy a mi casa. ¿Pero esto qué es?", se quejó mientras el director intentaba retenerla. Finalmente, Lydia regresó al plató y siguió haciendo frente a las duras acusaciones de sus antiguos colegas de profesión.

No es la primera vez que se habla sobre el accidente de tráfico que Lydia sufrió junto a su entonces novio Juan Carlos Pérez, en el que él falleció. Lydia, que iba de copiloto, resultó gravemente lesionada: "Estuve nueve meses con gran parte del cuerpo escayolado y mi espalda se quedó resentida para siempre", aseguró a Diez minutos en una entrevista. Más adelante, confesaría con tristeza: "Cuando vives algo así no te recuperas, vives con ello".