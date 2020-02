Isabel Pantoja reaparece en Telecinco con un inesperado mensaje para Irene Rosales

Isabel Pantoja reapareció este vienes en Telecinco casi un año después de su paso por Supervivientes 2019. La artista visitó el programa Volverte a ver, donde se reencontró con Carlos Sobera, para sorprender a una de sus fans más veteranas que está perdiendo la visión.

Aunque la tonadillera atraviesa un buen momento profesional con el estreno de su nuevo single "Enamórate" y el comienzo de su gira de conciertos, en el terreno personal, sufre por la delicada salud de su madre. "Ahora está estable. Ahora sí porque he hablado en casa y está todo bien, en su sitio (...) Lo más importante que ha hecho mi madre es darme la vida, yo creo que yo por mucho que he hecho por ella durante toda mi vida y sigo haciendo, no es bastante, no es suficiente para una madre. La amo sobre todas las cosas del mundo, después viene todo lo demás".

Además, ha perdido a su consuegra, Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales."Han sido unos días muy malos, muy inesperados, además, desgraciadamente. Para los demás era la madre de Irene Rosales pero para nosotros era Tere", comenzó diciendo emocionada. "Desde aquí quiero mandarle todo mi cariño a esa pedazo de nuera que tengo, y quiero decirle que la amo, la adoro y la quiero con locura. Porque se lo merece, porque es una niña pero también una mujer de los pies a la cabeza, con una entereza impresionante. No seré tu mamá, pero para lo que me necesites siempre me vas a tener como esa segunda madre".

Isabel aprovechó el momento para mandar unas palabras de cariño a su hijo, que ha sufrido con la pérdida de su suegra: "También quiero mandarle fuerza a mi hijo, por supuesto que lo está pasando muy mal, ha perdido a su suegra que la adoraba y ella a él".

Recordando su paso por Supervivientes 2019, Isabel mostró las heridas de 'guerra' que sigue teniendo en sus piernas: "Tengo mis heridas de guerra. Tengo buen recuerdo del programa. Cuando se lo dije a mi hijo y me dijo: 'Mamá, en la que te vas a meter'. Y luego se lo pregunté a mi hija y me dijo: '¡Ay mamá! Yo me iría todos los años'. Lo he pasado bien y mal, las dos cosas".