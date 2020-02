TVE tendrá que dar explicaciones por los insultos de una concursante de 'OT' a los taurinos

Hace unas semanas las redes sociales recogieron un polémico suceso ocurrido dentro de la academia de Operación Triunfo 2020. Durante una charla con sus compañeros, Maialen, definió a los seguidores de la tauromaquia como "nazis y psicópatas".

"Ostias, es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces las cuentas de lo que me cuesta a mi la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero para meterlo en la puñetera tauromaquia de mis impuestos. El dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal", concluyó mientras sus compañeros aseveraban haciendo movimientos con la cabeza.

Estas palabras no gustaron nada a los amantes de la tauromaquia que se pronunciaron a través de las redes sociales que, aunque reconocían que no seguían 'OT 2020', estaban muy molestos por ver estas opiniones reflejadas en el canal 24 horas de un programa que depende del ente público.

Después de un mes de silencio, la cadena tendrá que dar explicaciones sobre el suceso y lo hará a través del programa RTVE responde, un espacio en el que se da voz a los espectadores, tal y como informa Fórmula TV. La encargada de dar la cara será Toñi Prieto, la directora de Entretenimiento de TVE. Asimismo, Prieto responderá a la petición de que se subtitulen en otros idiomas las canciones que se interpretan en las galas del talent musical emitido en La 1.

Mucha polémica y poca audiencia

La nueva temporada de Operación Triunfo en TVE ha generado mucho debate desde su estreno en las redes sociales y no precisamente por las dotes vocales de los nuevos concursantes. Hace unas semanas el programa era noticia gracias a Samantha y su pasado relacionado con grupos políticos de izquierda radical y separatistas y a las declaraciones de Rafa, concursante gaditano que aseguró que la academia de Operación Triunfo "le da mil vueltas a cualquier conservatorio".

El talent show musical de la cadena pública también tuvo que llamar la atención a Eli, otra de las concursantes, debido a sus polémicos comentarios sobre el cáncer y la actitud despreciativa con la que trata a algunos de sus compañeros. Los continuos ataques por parte de los seguidores del programa contra Eli y Jesús llevó a la organización a eliminar por el momento sus perfiles de Instagram, donde se acumulaban miles de mensajes criticando su actitud. Jesús además, fue reprendido por Noemí Galera tras pronunciar unos comentarios homófobos durante la preparación de una fiesta en la que los varios de sus compañeros se maquillaron.

A pesar los esfuerzos de los concursantes, la edición está siendo un completo fracaso para TVE: los datos de audiencia caen en picado cada semana, la popularidad de los jóvenes aspirantes a artistas cada vez es más fugaz y la repercusión en redes sociales (musicalmente hablando) es prácticamente nula.