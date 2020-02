El polígrafo del Deluxe desenmascaró este fin de semana a Andrea, de La isla de las tentaciones. La participante, según se supo gracias a la labor de Conchita, tenía planeado dejar a su novio Ismael ya antes incluso de la isla y de hacerse famosa.

Ella, por tanto, era consciente de que podía perder a su pareja al entrar en La isla de las tentaciones. Una gran mentira mantenida durante semanas hasta ahora y que contrasta con la actitud pasional que mostró en el reality finiquitado ya por Telecinco.

La pregunta que destapó a Andrea era simple: "Tenías decidido dejar a Ismael antes de entrar en el concurso para hacerte famosa?". El polígrafo determinó que sí, que lo tenía pensado, revelando al público a una fría y calculadora Andrea, muy distinta de la fogosa concursante que vimos en la isla.

El polígrafo cuestiona a Andrea | Telecinco

Según contó ella misma, cuando entró en el reality era consciente de que podía perder a Ismael y valoró todas las opciones pero admite que "no tenía nada preparado". No obstante, su relación con Óscar salió mal, tras revelarse que él poco más o menos buscaba lo mismo que ella: hacerse famoso.

"No tenía nada planeado, pero no vas a la isla de la pradera. Te pones en las dos situaciones volver sola o con mi pareja. Si a mí no me llega a gustar Óscar o ningún chico no hago nada", dijo para justificarse. "Que le pregunten a cualquiera de la casa", dijo sorprendida.