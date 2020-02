Mamen Mendizábal visitó El Hormiguero de Pablo Motos para hablar de su próximo proyecto televisivo, Palo y astilla, un programa de entrevistas a padres e hijos que han adquirido notoriedad pública y que se estrenará en La Sexta.

Uno de los temas a tratar en la entrevista fue, naturalmente, el coronavirus, del que se han encontrado casos en Italia y del que la OMS emplazó al mundo entero para una "potencial pandemia".

Mamen Mendizábal quiso rebajar el nivel de alerta en El Hormiguero considerando que no tiene demasiado miedo al virus, aunque a la vez reconociendo que el tema le tiene "muy loca".

El mensaje de la presentadora de Más Vale Tarde fue, sin embargo, bien claro: "Dejen de comprar mascarillas, nos han dicho que no valen para nada", en referencia a que no previenen la infección (aunque, como Motos recordó, sí facilitan frenar la dispersión del virus si uno está contagiado). Pero todo fue ciñéndose a un concepto fundamental: "Yo me agarro a lo que dicen los expertos".

Mamen Mendizábal con Pablo Motos | Atresmedia

Utilizando como fuente las informaciones manejadas por su propio programa, Mamen Mendizábal aseguró que "hemos tenido en el programa un médico especializado en enfermedades infecciosas que nos ha dicho que en España no hay ningún riesgo en este momento".

Para Mendizábal, ahora mismo "no hay ningún caso confirmado y por tanto no es necesario la alarma social y sanitaria, porque no se dan circunstancia. La gripe común mata más que el coronavirus. Pero cuando uno escucha 26.000 muertes en china o 200 infectados en Italia, entiendo que el miedo que es libre y viaja a más velocidad que los virus nos ponga en alerta".

El caso de Tenerife

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional custodiaron desde este martes el hotel H10 Costa Adeje Palace en el que se alojaba el ciudadano italiano que dio positivo por coronavirus siguiendo órdenes de las autoridades sanitarias, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El positivo por coronavirus de este turista ha obligado la madrugada de este martes a poner en cuarentena a las más de 1.000 personas que se alojan en el recinto, según ha informado Diario de Avisos. Policía Nacional custodia el hotel de Adeje (Tenerife) en el que se alojaba el infectado por coronavirus

El ciudadano, que ahora se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, llevaba una semana alojándose junto a su esposa en este complejo turístico del municipio tinerfeño de Adeje.

El turista, un médico procedente de la zona afectada de Italia por el coronavirus, comenzó a sentirse mal y fue a la Clínica Quirón del sur de Tenerife, donde permanece hospitalizado y aislado después de haber dado positivo en las pruebas realizadas.