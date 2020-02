Apasionado beso en 'Supervivientes 2020': "Quiero una hora sin cámaras"

Siete días después de comenzar su aventura en Supervivientes, ha surgido el amor entre dos de los concursantes: Hugo Sierra e Ivana Icardi, que se han hecho inseparables en unos días, finalmente sellaron su atracción con un apasionado beso bajo las estrellas hondureñas.

Hugo Sierra e Ivana se acurrucaron sobre las piedras del santurario, zona de la isla donde vive el ex de Adara Molinero gracias a su victoria en la prueba líder de la primera gala, y hablaron sobre su relación. "Ni soñándolo ¿sabes? Venir aquí a una cosa de supervivencia y acabar conociendo a alguien para mí era imposible", expresó el superviviente acerca de los sentimientos que están naciendo hacia su compañera. "Nada es imposible", respondió ella.

Los concursantes bromearon sobre la diferencia de edad (él tiene 46 años y ella 24) pero Hugo aseguró que eso "es una estupidez": "Es raro porque yo me dejo llevar pero te veo a ti ese temor que no te deja seguir para adelante". "Es como miedo a sufrir, no sé", explicó Ivana. Los dos hablaron incluso de tener una hora sin cámaras y, sin previo aviso, se fundieron en un ardiente beso.

Hay que recordar que Ivana se hizo conocida en España cuando apareció en Sálvame asegurando que Gianmarco Onestini era un "manipulador" y que le había engañado cuando ambos coincidieron en el Gran Hermano VIP italiano. Ella, ilusionada con el modelo, dejó a su pareja al salir de la casa, y Gianmarco la abandonó.

Continúa el culebrón

La historia de amor entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini se convirtió en la historia más relevante de la séptima edición de Gran Hermano VIP y más tarde de su secuela El tiempo del descuento. Lo que al principio parecía una sana amistad terminó hundiendo a Hugo Sierra, pareja y padre del hijo de Adara, que vio a su novia regalando caricias, arrumacos y finalmente, besos, al italiano hasta el punto de confesar que se ha enamorado de él. La situación de la pareja se agravó aún más cuando la concursante afirmó que su relación con Hugo estaba muerta desde hacía meses.

Actualmente, el italiano es pareja de Adara Molinero, exnovia de Hugo Sierra, hombre con el que Ivana habría recuperado la ilusión.