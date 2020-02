Ana Morgade no presentará más El Club de la Comedia en La Sexta. Eso se desprende un amargo tuit en el que la actriz cómica y presentadora da irónicamente las "gracias" a los responsables del show de ni siquiera notificárselo.

"Enhorabuena a El Club de la Comedia por la nueva temporada y por tener la elegancia de no decirme que ya no lo presento más. Como broma, de las mejores. Muchas gracias", escribió la excolaboradora de Zapeando en La Sexta, labor que dejó en beneficio de su actual ocupación: presentadora de Yu, no te pierdas nada en la radio Europa FM.

Enhorabuena a @ElClubComedia por la nueva temporada y por tener la elegancia de no decirme que ya no lo presento más! Como broma, de las mejores. Muchas gracias! pic.twitter.com/QIvIwBp3z9 — ana morgade (@ana_morgade) February 26, 2020

Morgade ejerció de maestra de ceremonias del programa desde el año 2016 tomando el relevo de varios presentadores, entre ellos la igualmente popular Eva Hache. Se da la circunstancia de que la cuenta oficial de El Club de la Comedia todavía mantiene la imagen de la presentadora en su perfil de Twitter.

Por su parte, y dado que parece que Ana Morgade no presentará el programa, muchos fans han preguntado a Eva Hache si será ella quien tome las riendas. "No news here", contestó la segoviana.