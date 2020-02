La exasperante Yiya, a degüello contra Rocío Flores

A pesar de ser casi una completa desconocida, Yiya del Guillén se ha propuesto convertirse en una de las protagonistas de la nueva edición de Supervivientes. Su fuerte carácter y afán de protagonismo la llevaron a enzarzarse en una pelea con Fani incluso antes de llegar Honduras, y lo hizo a sabiendas de que la de La isla de las tentaciones era uno de los personajes televisivos del momento.

Pero tras la división por grupos y con Fani en otra playa, Yiya encontró otro objetivo con el que acaparar minutos en el programa, y esa no es otra que Rocío Flores, la concursante con más caché. La estrategia de Yiya es buena y ha puesto en el punto de mira a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, cuyo único "mérito", de momento, es su famoso apellido.

La pelea más cruda entre Yiya y Rocío llegó cuando el equipo debía decidir quién subía a ver al pirata Morgan, el símbolo del reality que les da y quita privilegios y a quien deben visitar para recibir instrucciones para una recompensa. El grupo no se ponía de acuerdo así que Yiya decidió dar juego y ya de paso, dejar a Rocío en evidencia, ya que esta pidió no subir por sus problemas de asma y cambiarlo por el turno de pesca cuando llegara el momento.

"Ya le he dicho un montón de veces que si quiere discutir y montar un circo que se olvide de mí. Lo que no soporto y no aguanto son los insultos que ha utilizado hacia mí, ni el comportamiento que tiene porque es que es nefasto. No vengo a Supervivientes a que una persona me insulte", dijo Rocío.

"Esta señorita se cree con el derecho, porque pertenece a no sé qué saga... Más que Flores es florero. Se dedica a nada y cuando se dedica a algo, si no estás de acuerdo no puedes decirle que no, porque si no estás buscando un minuto de gloria a su costa, como si ella fuese la que proporciona los minutos de audiencia. Y ni Antonio ni a mí nos hace falta una Rocío para brillar", contestó Yiya hablando también por su compañero, el torero Antonio Pavón.

Yiya acabando en 1 minuto con Rocío Flores. #SVGala2 pic.twitter.com/yIWGxe3UTC — Aritz (@AritzMaslany) February 27, 2020

Pero la pelea con Yiya, que parece tener a muchos en su contra, fue a más. Rocío desveló que su enemiga se ha metido con su físico en alguna ocasión, algo que la misma Yiya reconoció. "La he llamado morsa porque se pasa el día flotando por la vida y está todo el día con los dientes fuera", se explicó. Pero sus palabras no convencieron a la organización, que decidió ponerle una sanción por sus insultos a Rocío.