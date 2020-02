Lara Álvarez, herida tras sufrir una caída en 'Supervivientes'

Lara Álvarez disfruta compartiendo todas sus aventuras en Supervivientes a través de las redes sociales. Esta semana la presentadora no solo ha compartido algunos detalles de lo que no se ve en el programa, sino que también ha retransmitido el temporal que está azotando las costas de Honduras y ha hecho que se tenga que evacuar a los concursantes del reality.

Los seguidores de la presentadora, que "no se les escapa ni una", se han dado cuenta de las tres pequeñas heridas de su mano derecha y han mostrado su preocupación ante un posible accidente. En cuanto ha estado a cubierto y alejada del temporal, Lara ha puesto a todos al corriente de su último percance en Honduras.

"Os fijáis en todo, no se os escapa ni una. Me preguntáis si lo que tengo en la mano son picaduras", comienza diciendo la periodista mientras enseñaba las tres heridas de su mano y seguidamente una más grande en la rodilla. "No, son heridas. Podría inventarme una historia fantástica, pero la realidad es que me caí en bloque hacia delante y ya está, pero estoy perfectamente, no me duele nada. Así que, no es grave, pero gracias por preocuparos", finaliza.

Unas marcas de guerra que no tienen nada de preocupantes y a las que seguro que se sumarán más durante su estancia en las preciosas playas de Cayos Cochinos.