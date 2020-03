Antonio David intenta gestionar la crisis más inesperada de 'Supervivientes'

Las aguas están muy revueltas en Supervivientes 2020 tras el cisma abierto entre Rocío Flores y Ana María Aldón, integrantes de uno de los clanes familiares más famosos de nuestro país y, hasta ahora, dos personas bien avenidas.

La falta de defensa de Ana María en la discusión de Rocío con Yiya llevó a la joven a sentirse completamente decepcionada con ella. Sin querer echar más leña al fuego, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco admitía que son personas independientes: "Somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. ¿Que lo he echado en falta?, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso".

Ya en el plató, Antonio David mostraba su malestar y el de José Ortega Cano: "He hablado con José y dice que no entiende el comportamiento de Ana María".

Antonio David reacciona a la crisis

Un enfado que se ha ido calmando con las horas pues ante las cámaras de Europa Press, el exmarido de Rocío Carrasco se ha mostrado más conciliador con Ana María: "Yo supongo que ya se arreglarán, poco a poco. Son dos semanas de concurso las que llevan solo". Y en cuanto a cómo está viendo José Ortega Cano a su mujer, Antonio David explica: "Son cosas puntuales, forman parte de la convivencia y todo es cuestión de un poquito de tiempo también".

Un malestar que podría venir del acercamiento entre Antonio Pavón y Ana María: "Al final Pavón lo que intenta es llevársela a su terreno, es lo que dice Rocío, ella está avisando a Ana María, que tenga cuidado con él porque al final va buscando un interés".

Manuel irrumpe en el drama

Se da la circunstancia de que Manuel, el novio de Rocío Flores desde hace tres años, también se ha manifestado al respecto de las broncas de su pareja en la isla. Todo ello pese a que el joven siempre se ha mantenido lejos de la prensa rosa.

El chico ha apoyado totalmente a su pareja, explicando que "ella tenía ilusión por ir y, hasta que no lo ha hecho, no ha parado. Estoy siempre con Rocío".

Unas declaraciones que han sorprendido a Antonio David, que es consciente de la extrema discreción de Manuel. "Nunca he hablado de mi yerno, llevan tres años saliendo, me sorprende que os haya hecho unas declaraciones. Manuel es un niño extraordinario y quiere muchísimo a Rocío, está muy pendiente de ella y es muy generoso con ella"

Pero a colación del mismo Manuel, todavía más de improviso ha pillado a Antonio David la confesión de su hija sobre lo que más añora en la isla: el sexo. "Claro que no, van en aumento. Estoy encendida, rojita", contestó la chica a la pregunta de Jorge Javier Vázquez de si había perdido las ganas.