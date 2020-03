Teresa Campos recuerda con Ana Rosa su último día en Telecinco: "Fue muy duro. Me salió un herpes"

Durante la mañana de este martes se ha vivido un momento muy esperado con el reencuentro entre Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos. Las denominadas reinas de las mañanas, que durante muchos años estuvieron enfrentadas televisivamente hablando, se han reunido en El programa de Ana Rosa para dar el pistoletazo de salida a la celebración de trigésimo aniversario del arranque de las emisiones de Telecinco.

La presentadora ha recordado sus inicios en la televisión y en Telecinco y se ha mostrado muy cariñosa con Ana Rosa Quintana. "Te quiero, te respeto y te admiro", ha comentado María Teresa al terminar la entrevista. "Yo te admiro, Teresa. Todos hemos aprendido de ti", le respondía la presentadora. "Fuiste la primera que cambió la forma de hacer las mañanas de la televisión con tu mezcla de entretenimiento e información".

"Yo hice arte dramático, hice teatro en Málaga y siempre dije que me sentía periodista pero también artista. Mi madre me decía que me había equivocado de carrera. Al tener tantas horas podíamos hacer de todo un poco. Si hacías un programa por las mañanas y presentado por una mujer te decían que era un programa para marujas. Nunca me ha gustado ese término, es un término despectivo a la mujer que está en su casa. Nunca he hecho un programa poniéndole el sexo a los espectadores. (…) Mi último día en Telecinco fue muy duro, yo no me quería ir, pero las cosas sucedieron así. Ese día estaba tan mal que en la mesa del debate político me levanté al baño y cuando entré me vio uno de los compañeros y vio que me había salido un herpes", ha recordado María Teresa de su precipitada salida del canal de Mediaset.

"¿Qué te queda por hacer? ¿Cómo quieres cerrar el círculo?", le preguntó Ana Rosa. "Más que cerrar el círculo con algo... ya te he dicho que yo no quería irme pero las cosas sucedieron así. Creo que no he sabido coger las riendas de mi vida, me han asustado los negocios, soy tonta", respondió la invitada. "No puedo decirte si voy a volver. Ya sabes que los proyectos mientras no se firman, no son nada. Tengo cosas pendientes que me gustan. Esta es una semana importante. Creo que ya tenemos una edad para hacer lo que nos gusta. Yo sé que tengo edad de retirarme pero a mí me llena mucho la vida tener algo que hacer. Pienso en verme sentada en un sillón y me da el coronavirus", añadió.