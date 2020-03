Encerrona a Carmen Alcayde: Víctor Sandoval saca sus trapos sucios en directo

Con motivo de la celebración del 30 aniversario del comienzo de las emisiones en Telecinco, Carmen Alcayde visitó el plató de Sálvame para recordar su etapa más importante en la cadena de Mediaset cuando presentaba el mítico Aquí hay tomate. En el plató coincidió con Víctor Sandoval, con el que compartió programa cuando sustituía a Jorge Javier Vázquez.

Víctor aseguró que llevaba meses muy molesto con su antigua compañera por unas antiguas declaraciones: "Yo no estoy enfadado, porque no me enfado, pero a mí las cosas me duelen y yo estoy dolido. No te he vuelto a coger el teléfono porque hiciste unas declaraciones demoledoras contra mí", dijo el colaborador muy indignado.

Víctor hacía referencia a las palabras que Carmen pronunció en el programa Cazamariposas, en la que lo definió como una persona "con unas ansias de fama brutales". El colaborador también le echó en cara que dijese que iba "pasado de vueltas y revoluciones. A mí sí se me entendía, no como a ti, cariño".

Carmen Alcayde se defendió y justificó sus palabras: "Esa semana estabas haciendo mucho show. Entré en Cazamariposas para darte más cancha y que tuvieras más bola. Tú me dijiste que guay porque así venías más días al programa", aseguró, añadiendo que había hablado por teléfono sobre el tema. Finalmente, Carmen pidió disculpas al tertuliano y reconoció que se le fue de las manos: "Tal vez me excedí un poco, pero si te ofendió te pido perdón". Aclarado el malentendido, los excompañeros se fundieron en un abrazo dando por zanjado el asunto.