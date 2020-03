Antonio Pavón no tenía apoyos. Así se vio en la palapa, cuando Bea fue eliminada y mandada a Playa Desvalida dejando la expulsión a elegir entre Rocío Flores y él mismo. Pavón, en una situación más que precaria, acabó convirtiéndose en el segundo eliminado de la noche y siguió muy de cerca a la exconcursante de GH rumbo a la segunda isla ocupada desde hace una semana por Yiya y Vicky Larraz.

"José Antonio me ha puesto en contra a Rocío"; denunció Antonio Pavón para quejarse del incontinente José Antonio Avilés. Ella, Rocío, consideró que tenía un "afán de protagonismo increíble" y un "mentiroso" que no tardó en insultarla. "El conflicto lo ha buscado él y lo ha encontrado". Resultó que Pavón el conquistador no caía bien a nadie, o casi nadie: Hugo Sierra sí quiso romper una lanza a su favor pero apenas hubo alguien que dijera algo positivo del Casanova.

La discusión de Rocío Flores y Antonio Pavón sobre quién decía y hacía las cosas por detrás continuó ante las cámaras de Supervivientes y dio la clave de su eliminación. Helena, madre de Adara, irrumpió como elefante en una cacharrería sacando de nuevo a colación a Ana María Aldón, principal objetivo del torero dentro del concurso y motivo de discusión entre Pavón y su enemiga mortal . "Él recurre al insulto fácil y a cosas que te pueden doler", dijo apoyando a Rocío Flores y dando la puntilla al torero.

Aldón consideró, eso sí, que el hombre ha sido muy buen compañero, aunque también se manifestó consciente de las advertencias recibidas: que Pavón tiene dos caras y anda haciendo y diciendo lo contrario también con ella.

Rocío Flores, su gran rival esa noche, no se creía haberse salvado en el que podría calificarse como su primer gran triunfo en esta edición de Supervivientes. "Muchisimas gracias a todos los que se han dejado la pasta y votado por mí", dijo muy sincera y con lágrimas en los ojos con Pavón haciendo ya las maletas.