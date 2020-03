Frank Cuesta: "Si los Reyes Católicos unificaron España, Félix Rodríguez de la Fuente salvó su fauna"

Con motivo del 40 aniversario de la muerte del recordado naturalista, Félix Rodríguez de la Fuente, Frank Cuesta y el canal DMAX le rinden homenaje en la nueva temporada de Wild Frank que llevará por título El legado de Félix. Una tanda de capítulos en los que Frank Cuesta recorrerá algunos de los principales parajes de la geografía española para comprobar qué queda de su legado. Un viaje televisado por los ecosistemas en los que habitan algunas de las especies que más protegió Félix y así ver en primera persona cómo viven y el estado en el que se encuentra. Todo ello con el objetivo de comprobar si la labor divulgativa y de conservación de la fauna ibérica que comenzó hace medio siglo sigue viva hoy en día.

El parque natural de Cazorla, el Parque Nacional de Doñana, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y el parque de la Serranía de Cuenca son algunos de los espacios que visitará Frank, principales zonas donde albergan las especies que tantos años preservó el burgalés. Además, asistirá a varios centros de cría de animales y rehabilitación que tantos años han estado en peligro de extensión como el centro de cría de Acebuche, en Almonte, Brizal, el centro de recuperación de rapaces nocturnas, y el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, situado en el municipio de Majadahonda.

En este último se presentó la nueva temporada de Wild Frank, a la que asistió Chic y donde el herpetólogo nos habló sobre la importancia del legado de Félix: "La gente joven podrá descubrir que existió una persona gracias a la cual pueden ver animales hoy en día en España. Es una figura que no se ha reivindicado lo suficiente, algo habitual en España, olvidarnos de los iconos. Con su forma de transmitir, la pasión con la que hablaba, transmitió ilusión por la naturaleza a muchos niños, yo fui uno de ellos. Si los Reyes Católicos unieron nuestro país, Félix Rodríguez de la Fuente salvó su fauna", aseguró. "Hoy en día interesan más los programas como La isla de las tentaciones, donde la gente se vuelve loca porque hay un tío que se está tirando a otra tía con novio. Por eso TVE no puede buscarle un hueco a programas como El hombre en la tierra. El espectador busca el morbo, por eso mismo ha triunfado Wild Frank, por mis tacos, cuando algún animal me muerde… Cuando comencé en Frank de la jungla llamábamos la atención haciendo cosas peligrosas y brutales, puro sensacionalismo. Una vez convencimos a la audiencia, decidimos dedicarnos a lo verdaderamente importante: la conservación".

Vuelve a mostrarse muy crítico con Greta Thunberg, uno de los principales iconos ecologistas de la actualidad para los jóvenes: "Gracias a ella mucha gente se ha beneficiado, incluida su familia. Ha conseguido que los jóvenes crean que saliendo a la calle a gritar se consiguen cambiar las cosas. Desde luego a la gente que la lleva le ha servido, pero para enriquecerse. Ella misma ha reconocido hace poco que no ha conseguido nada con sus protestas. Hay que gritar menos y hacer más, ir más al colegio, a los ríos, a los montes, y que se pongan a limpiarlos. Esta lucha se gana manchándote las manos y hablando menos. Precisamente por eso es tan importante el legado que dejaron personas como Félix Rodríguez de la Fuente. Hay gente anónima dejándose la vida por nuestro planeta, y nos intentan pintar a una niña sin estudios como una heroína".

Un año más, y tras su temporada especial sobre la tauromaquia, Frank Cuenta decide quedarse en España para grabar su programa, algo por lo que cree que lo van a criticar: "Vamos a seguir grabando aquí. Hasta el especial sobre toros grabamos todo fuera de España y creo que es el momento de conocer lo que hay en nuestro país. Descubrir a la gente que trabaja con los animales, le duela a quien le duela. Soy español, muy orgulloso de serlo y lo que ahora me interesa es ayudar a la gente que trabaja en nuestro país y aprovechar el espacio que DMAX me ofrece".

"Todos los años se me ofrece mucho dinero por hacer otras cosas en televisión. Pero en DMAX estoy a gusto y me siento cómodo haciendo lo que hago. Me han ofrecido realities, anuncios publicitarios, decenas de entrevistas… y créeme, con el dinero que se me ha ofrecido podría vivir de puta madre, pero no sería feliz. Yo hago un programa de animales, que es lo mío", confesó.