Golpe bajo a Rocío Flores: “¡Cállate, que tu madre no te quiere!”

El paso de Rocío Flores por Supervivientes 2020 no está siendo un camino de rosas. La actitud y la vida de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha comenzado a cuestionarse tanto en el exterior, (cuando salga tendrá que hacer frente a los rumores que rodean a su novio Manuel Bedmar,)como en el propio concurso, donde algunos de sus compañeros creen que es vaga y prepotente.

Muy comentada está siendo también su relación con Ana María Aldón, con la que además de pertenecer a la misma saga familiar le unía una buena relación en el exterior. Sin embargo, la falta de defensa de Aldón a Rocío en sus múltiples conflictos han dolido a la hija de Rocío Carrasco. "Si no he estado a la altura en todos los momentos quiero pedirle disculpas, no he querido meterme en ningún momento en su concurso ni ganar un protagonismo que no me merecía", dijo Ana María Aldón mientras Rocío Flores no pudo reprimir las lágrimas: "Que no se preocupe por nada. No quiero que se vaya por nada del mundo y si se va la voy a echar de menos, la quiero mucho". "Gloria Camila y su padre estarán orgullosos, todos estarán súper orgullosos del concurso de Rocío", insistió la mujer de Ortega Cano.

Rocío quiso aclarar el malentendido durante la gala de este jueves, desmintiendo que su relación con Ana María se haya visto resentida: "Ana María no me ha fallado, pero yo, por mi personalidad, sí la hubiera defendido en esas situaciones. Al ser de mi familia, sí hubiese saltado. Ella no tiene la obligación de entrar, pero la conozco fuera y sé cómo es, es lo que he echado de menos. Pero respeto su decisión", dijo completamente rota. La diseñadora reconoció su error y entendió las palabras de la joven: "Trato de ponerme en su lugar, pero sí habría necesitado esa señal por su parte".

Muy duro fue también el enfrentamiento que tuvo con Christian Suescun durante la convivencia esta semana. El hermano de Sofía Suescun cada día está más solo y se ha ganado la enemistad de la mayoría de sus compañeros. Durante una de las noches, el superviviente tuvo una fuerte discusión con José Antonio Avilés, Elena y Rocío Flores por ver quién ocupaba más espacio en la cabaña. Ante los reproches de Rocio, Christian le reprochó su actitud en el concurso además de recordarle la relación que mantiene con su madre en el exterior: "¡Cállate, que tu madre no te quiere!".

El periodista de Viva la vida salió en defensa de su amiga: "Este señor ha quedado retratado. Cuando se ve acorralado se dedica a sacar las cosas de fuera, lo hizo con Fani y lo ha hecho con Rocío. Este señor se dedica a darnos golpes por las noches cuando estamos durmiendo para que saltemos. Ha llegado a decir que me pongo cachondo con él. Le da igual todo y lo único que quiere son vídeos. Lo he intentado integrar en el grupo y no hay manera". Christian por su parte, le reprocho sus palabras sobre su madre Maite Galdeano: "Este hombre lo primero que me ha dicho de mí es que mi familia no me quiere y he dicho que no saques a mi familia. Este hombre ha venido al concurso a sacar a la familia de todos".