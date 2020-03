TVE cancela 'Operación Triunfo' tras la surrealista gala del domingo

La programación televisiva también se ha visto afectada en la última semana debido a la rápida propagación del coronavirus. Menos trabajadores en sus puestos de trabajo, ausencia de público en los platós, distancia de seguridad entre los colaboradores... Un buen número de medidas para seguir ofreciendo contenido al público y evitar, en la medida de lo posible, el contagio.

TVE ha cortado por lo sano y ha tomado la decisión de suspender Operación Triunfo. En un comunicado emitido por la cadena pública junto a la productora del programa Gestmusic, se confirma "la suspensión temporal del programa dado que no se puede mantener el formato de galas que caracteriza al talent musical". "La actividad en la Academia y las galas se retomarán en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad", subraya el texto.

RTVE y Gestmusic han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo y la suspensión temporal del programa dado que no se puede mantener el formato de galas que lo caracteriza. La actividad se retomará en cuanto la situación mejore.

El programa continuó con su emisión y los concursantes encerrados en sus instalaciones durante toda la semana, aunque se les informó parcialmente de la crisis por la que está pasando el país. Para la gala del domingo el programa decidió prescindir del plató y las actuaciones que los jóvenes prepararon durante la semana se hicieron desde las instalaciones de la academia.

Lo que más llamó la atención fue ver a Roberto Leal presentando el programa desde el sofá de su casa de Sevilla, con su perro en brazos, e intentando amenizar la noche con mucha dificultad aunque siempre con el buen humor que le caracteriza. Además no hubo expulsado ni nominado, por lo que el formato quedó, como era de esperar, bastante deslucido. A pesar de todo, los datos de audiencia fueron superiores a los de domingos anteriores, ya que el confinamiento obligatorio le dio a #OTYoMeQuedoEnCasa un 12,7% de cuota de pantalla y 1.863.000 espectadores.

Roberto Leal se lo perdonamos todo y si nos muestra a su chihuahua Pepa todavía más

Una amarga noticia

Este lunes fue Noemí Galera, directora de la academia, la encargada de dar la noticia a los concursantes. "Esto no es el final, esto es un punto y aparte. Esto no se acaba aquí, cuando se acabe retomaremos el programa como podamos. Sabéis que estamos en un estado de alerta, todo el país, entonces dependerá de cómo evolucione esta enfermedad. Seguiremos las pautas que nos indique el Gobierno", explicó Galera a los jóvenes, que aunque entendieron la situación, no pudieron reprimir las lágrimas.

"Llenad la maleta con lo que os quepa. El resto, ordenadlo como podáis y nosotros os lo haremos llegar. Intentad ser lo más organizados posible. Quedaos en casa encerraditos, con vuestra familia más allegada y visitas, las menos posibles", dijo Noemí antes de despedirse, "Yo os abrazaría mucho ahora, pero no puedo".

"Esto no es el final, esto es un punto y aparte. Esto no se acaba aquí, cuando se acabe retomaremos el programa como podamos." Noemí Galera