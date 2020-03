Jorge Cremades inicia una campaña para donar dinero al hospital de La Paz

MÁS DE 50.000€ PARA EL HOSPITAL LA PAZ EN MENOS DE UN DÍA! Es increíble, INCREÍBLE!! Estoy súper agradecido a todos los que de alguna forma habéis ayudado! PERO AÚN QUEDA HASTA LLEGAR A LAS 100.000!! VAMOS A POR ELLOS SIGAMOS COMPARTIENDO! :) GRACIAS DE CORAZÓN! YoMeQuedoEnCasa #YoAyudoDesdeCasa

