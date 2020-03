Isabel Jiménez desmiente el bulo que circula sobre Pablo Iglesias y Pedro Piqueras

Isabel Jiménez ha dicho 'basta'. La presentadora de Informativos Telecinco salió a desmentir públicamente un bulo que llevaba circulando varias horas por las redes sociales y que ya ha llegado a muchos ciudadanos. El mensaje en cuestión hace un llamamiento a que no se vea el informativo de la noche de Telecinco porque "Pedro Piqueras va a entrevistar a Pablo Iglesias". La periodista no sabe de dónde ha salido el bulo y, cansada de recibir insultos y amenazas, dio un paso al frente para desmentir esta información.

Primero explicó el motivo por el que Piqueras lleva varios días ausentándose de su puesto de trabajo. "Pedro Piqueras no presenta esta semana por el plan de contingencia de Mediaset para proteger a su personal y a sus presentadores". Además, Jiménez pidió respeto para todo el equipo que está trabajando durante estos días en los informativos: "Hay un equipo humano detrás del informativo que se está dejando la piel para informar en una situación como esta, poniéndose en riesgo y renunciando a pasar estos momentos con sus familias", escribió.

Por último, negó que el vicepresidente segundo y líder de Podemos vaya a visitar los estudios de Telecinco. "No, no vamos a entrevistar a Pablo Iglesias. Tendremos a médicos y profesionales en directo". Una situación muy complicada para Isabel Jiménez que le ha llevado a tomar cartas en el asunto y aclarar públicamente la realidad que están viviendo los trabajadores de Mediaset: "Sabéis que yo nunca entro en este tipo de polémicas pero ya está bien. No es el momento".