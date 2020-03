Exteriores dice que repatriará al equipo de 'Supervivientes' pero Mediaset lo niega

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación anunció este viernes que repatriará a los casi 300 españoles que se encuentran en Honduras, de ellos 125 son del equipo de Supervivientes. El reality de Telecinco continuaba con sus grabaciones desde las islas de Cayos Cochinos en Honduras a pesar de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Según anuncia La Vanguardia citando fuentes del ministerio, la productora del programa, Bulldog TV, solicitó a la embajada española en Honduras cómo proceder para que todo el equipo técnico formado por cámaras, redactores, producción y concursantes puedan regresar a España, ya que los vuelos entre ambos países han sido cancelados.

Sin embargo, Mediaset aseguró a través de un escueto tuit que el programa seguirá adelante sin dar más detalles. "Queremos confirmar que no hay ningún cambio con respecto al equipo de 'Supervivientes 2020' y sus concursantes". ¿Problemas entre la cadena y la productora?

Queremos confirmar que no hay ningún cambio con respecto al equipo de 'Supervivientes 2020' y sus concursantes. — Mediaset España (@mediasetcom) March 20, 2020

Según el citado medio, aun no hay fecha para la repatriación, aunque fuentes de Exteriores confirman al mismo medio que se está negociando con la compañía Air Europa para poder enviar un avión comercial hasta Honduras que traiga de regreso a España a todos los españoles que deseen volver. También se especifica que el coste del vuelo a España no lo asumirá el Estado español, si no cada particular que se encuentre en Honduras y en el caso del equipo de Supervivientes, la productora Bulldog TV.

Desde España, sorprendió que la gala del jueves terminara una hora antes y sin explicaciones por parte del programa. La llegada del Covid-19 a Honduras poco a poco suma contagios entre sus ciudadanos. La autoridades del país han decretado el toque de queda absoluto en varios municipios del país centroamericano. Aunque las pequeñas islas de Cayos Cochinos quedan apartadas de la península, es posible que la decisión del Gobierno hondureño estuviera afectando al funcionamiento del programa. A eso se suma la necesidad del equipo de regresar a casa con sus familias.