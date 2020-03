Antonio Banderas critica en 'El Hormiguero' la gestión de Pedro Sánchez con el coronavirus

El Hormiguero de Pablo Motos regresó esta semana en plena crisis del coronavirus, que mantienen confinada en casa a la mayoría de la población española. Uno de los invitados, si bien en remoto, fue el actor Antonio Banderas, que se mostró tan sincero como acostumbra a la hora de explicarse.

En concreto, Banderas no dudó en criticar la gestión de la crisis del covid-19 del Gobierno de Pedro Sánchez, todo ello sin subir el tono ni tratar de aleccionar a los espectadores. "Aunque no quiero hablar de política, si hay algo que no entiendo en esta crisis es esa falta de medios, quizás evidencia una falta de previsión", dijo al respecto.

Donde sí se extendió algo más Antonio Banderas fue en las funestas consecuencias sociales y económicas que sobrevienen una vez se supere la pandemia, considerando que el miedo campará a sus anchas y a los españoles nos costará "dos o tres meses" recuperar la vida normal.

Eso sí, y como era de esperar, se manifestó "emocionadísimo" por el trabajo del personal sanitario que se expone y trata a los pacientes. "No quiero entrar en política ni en nada, pero es muy injusto que esta gente esté trabajando en las condiciones que está trabajando".

Banderas, que vive confinado en casa en la más absoluta soledad ya que su pareja, Nicole Kimpel, quedó "atrapada" en Suiza en medio de esta situación, se entretiene cocinando y haciendo "películas raras y arroces muy ricos".

Se definió, pese a todo, como un "optimista patológico", y recordó la todavía reciente experiencia de su infarto. "Somos muy vulnerables. Un monstruo invisible que se nos ha venido encima y nos zarandea. nos pone boca abajo. Es demasiado fácil, pero así es".