Nuevo enganchón entre Jorge Javier y Spiriman: "Haz tu trabajo y déjame hacer el mío"

Este miércoles Sálvame volvió a contar con Jesús Candel, conocido como Spiriman, para seguir ampliando su información diaria sobre el coronavirus. Después de la fuerte discusión que el médico protagonizó con Jorge Javier Vázquez la semana pasada, el presentador bromeó nada más conectar la videollamada: "¿Cómo estás esta tarde, Jesús? Me tengo que poner el chaleco antibalas, el impermeable, el chubasquero...?".

La conexión comenzó correcta, con el médico de Urgencias denunciando que el Hospital Clínico de Granada en el que trabaja está lleno de compañeras jóvenes "con unas neumonías terribles". En este sentido, recordó que es muy importante que el personal sanitario disponga cuanto antes de material sanitario para evitar el contagio como son las mascarillas FFP2 y que, por desgracia, no está llegando a los hospitales.

En su habitual tono criticó que todavía se esté desarrollando actividad económica no imprescindible fuera del ámbito sanitario, alimentario o farmacéutico. Su última petición fue para los medios de comunicación, a quienes pide "alarmar a la gente y preocuparla para que se lo tome en serio". "Este país de pandereta está tan podrido en tantísimos aspectos que ahora es el momento de que se preocupe. Que no se preocupe de la crisis económica, que saldremos de ella", dijo.

En esta línea, Jorge Javier quiso puntualizar que los medios no están para alarmar, sino para informar. "Que cada uno apele a su conciencia. Cada persona que nos está viendo tiene que ser lo suficiente madura para saber que se está jugando la vida y que se está jugando la vida de los demás".

Fue entonces cuando Spiriman atacó directamente a Sálvame. "No sé qué estáis haciendo en ese programa, si estáis guardando la distancia de seguridad, porque seguís haciendo algo que no debéis hacer...". Jorge Javier no dejó terminar al invitado y mostró su enfado. "Es mi obligación venir a trabajar. Considero que mi lugar hoy es aquí y estar aquí hasta que esto acabe. Lo único que tengo que hacer es respetar lo que me dice el Gobierno. Tengo un compromiso con la gente que nos ve, que está al otro lado de la pantalla y que, a lo mejor, dos horas al día necesita entretenimiento. Haz tu trabajo y déjame hacer a mí el mío. Me parece muy mal que desde tu posición alientes al conflicto", aseguró el presentador.

Pero Candel desveló la conversación que tuvo con Isaac Pulido, subdirector del programa, antes de su conexión. "Me ha dicho si quería salir (en Sálvame) porque él está muy preocupado con la situación, como muchísimos de los trabajadores que tienes ahí. Muchos no entienden por qué están yendo a trabajar, eso me ha transmitido". "Podríais dar ejemplo más que nadie, porque yo lo intento, y hacer los programas desde vuestras casas (...) No os lo estáis tomando con la seriedad que se debe, no estáis viendo lo que vais a ver dentro de muy poquitos días".

"Mis compañeros y yo estamos metidos en un pánico terrible, acojonados de ver pacientes con alta carga viral y que nosotros vamos a enfermar. Nosotros a lo mejor nos morimos, y si te digo esto es porque a lo mejor tú también te puedes morir. Si nos lo hubiéramos tomado en serio, hubiéramos hecho posible que esto se quedara en un resfriado de nada". Para rematar, mandó un mensaje al público del programa: "No es que se tenga que alarmar, es que esté acojonada viva".