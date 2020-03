El gran drama de la gala de Supervivientes lo provocó un poco de arroz. Tanto, que en el plató de Madrid tuvo lugar una reacción inédita, la de Antonio David Flores. La bronca de Rocío Flores y Fani contra Jorge y Nyno no gustó nada, nada a Antonio David, que criticó no solo a la segunda sino también -de una manera muy poco habitual, ya que la defiende a capa y espada- a su hija.

Rocío Flores y Fani acusaron a Nyno y Jorge de haber comido a sus espaldas y reducir las raciones. "Nyno es el trampas de la edición", dijo la hija de Rocío Carrasco antes de que se desatase la ira de Fani… y de José Antonio Avilés, que acusó a Nyno de llamarle "Peppa Pig y Calamardo".

Nyno aseguró que el problema es que Rocío Carrasco le "acosaba", le perseguía y, algo que ofendió especialmente a la chica, le acorralaba. "Ha sido mi peor semana, quiero irme", dijo un Nyno "muy tocado" (poco después lo haría como primer concursante eliminado). Pero atención, que todavía quedaba la gran vuelta de tuerca.

Porque un vídeo vino a cambiarlo todo y exculpar a los presuntos culpables según Rocío y Fani. Lunes por la tarde, cocinan todo el arroz; martes por la mañana, primer reparto; martes por la tarde, segundo reparto; martes por la tarde; otro reparto. Miércoles por la mañana, no se reparte porque no hay nada que repartir.

Fani Carbajo se levantó por la noche para servirse una cantidad que, según ella, de todas formas debía ser mayor. De modo que para entonces el arroz ya no estaba ahí. ¿Tuvo ella algo que ver? Algo sucedió entre el martes a última hora y el miércoles, y según Avilés fue un viaje secreto de Nyno hacia la sartén para robar el arroz.

Antonio David en la sexta gala | Telecinco

Antonio David, duro pero justo

En plató, Antonio David Flores compareció para defender a su hija Rocío Flores después de que ella y Nyno iniciasen la discusión en la palapa. Y sus palabras fueron sorprendentes, dado que resultó, por un lado, crítico con su hija, y por otro lo fue también con su gran aliada, Fani Carbajo.

"Esta semana no me está gustando, la única alianza que tiene es Fani y está muy guerrera esta semana, está muy a saco. Rocío cree mucho en las personas y tiene mucha lealtad, va a muerte con los que quiere y esta semana no me gusta que esté con Fani. La está arrastrando demasiado".

Antonio David tiene claro que esto es un concurso y que arrimarse a Fani, una de las más destacadas de este Supervivientes, puede venir mal a su hija. "Fani ataca, la lía y cuando está la bronca montada es Rocío la que acaba discutiendo, ella se aparta", consideró el exguardia civil.