Pablo Motos arrancó el jueves una nueva entrega de El Hormiguero en esta etapa de coronavirus, y lo hizo con una frase demoledora y crítica contra Pablo Iglesias. La invitada de la noche era la periodista Cristina Pardo, a quien el presentador de Atresmedia planteó una pregunta relacionada con la pandemia del coronavirus que recorre España.

"Si se pone malo el presidente del Gobierno, ¿quién se queda de presidente? ¿Pablo Iglesias?". La presentadora de Liarla Pardo aclaró que "por ley el siguiente debe ser el vicepresidente por orden. La vicepresidenta primera, el segundo… Hasta hoy Carmen Calvo estaba hospitalizada, si Pedro Sánchez hubiera estado enfermo el siguiente sería Pablo Iglesias".

a href="https://twitter.com/cristina_pardo?ref_src=twsrc%5Etfw">@cristina_pardo: "Con el coronavirus tenemos muy pocas certezas porque no lo sabemos todo. No hay que jugar con certezas" #QuédateEnCasaEH4 pic.twitter.com/kpXk8lAtqg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 26, 2020

De modo que, si Calvo está en buen estado, "desde casa podría teletrabajar y no le tocaría a Pablo Iglesias", explicó la periodista a Pablo Motos.

Éste, entre risas, trató de explicar que "no es que tenga nada con que sea el presidente", pero no pudo evitar soltar lo que pensaba: "Pues me río porque Inditex, Iberdrola, el Banco Santander han donado 150 millones de euros para material sanitario, y a lo mejor a él le podían parecer que eran limosna".

Se trata de una referencia directa a la entrevista a Pablo Iglesias en el mismo programa, donde el líder de Podemos calificó de "limosnas" las aportaciones del empresario Amancio Ortega a la lucha contra el cáncer. Unas declaraciones en las que más tarde se reafirmó, asegurando que "España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas".