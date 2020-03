'Supervivientes', pendiente de un hilo: posible cancelación mientras crece la tensión por el coronavirus

Se abre el melón de la cancelación de Supervivientes por culpa del coronavirus. Tal y como informa Lecturas, el ministerio de Exteriores estaría valorando organizar el regreso de los 300 españoles aislados en Honduras, de los que más de un centenar son personal del programa. Hace ya mas de una semana, Mediaset negó este extremo con un escueto tuit en su cuenta oficial y su postura sigue siendo continuar con el programa, pero la crisis del Covid-19 arrecia y nadie duda a estas alturas de que todo pende de un hilo.

Si las autoridades así lo deciden, los allí presentes tendrían que regresar guste o no al grupo empresarial, y la situación sigue bajo constante análisis. Pese a que la seguridad allí está garantizada, las condiciones de trabajo son cada vez más difíciles por la crisis sanitaria mundial. No obstante, el equipo no ha pedido regresar a España, tal y como se dijo en un primer momento.

Si se prolonga el toque de queda absoluto decretado por el presidente de Honduras, el equipo no podría hacer uso de barcas o helicópteros y se haría difícil o imposible el desplazamiento de equipamiento o personas hasta el lugar de grabación. El nerviosismo, por tanto, se ha instalado en los cayos hondureños por un probable recorte de recursos que podría hacer imposible seguir adelante con el reality.

Tal y como expone Lecturas, a ello se añade que algunos familiares y amigos del equipo de Supervivientes están en España, a 8.000 kilómetros de Honduras, afectados de coronavirus, lo que multiplica la preocupación y mina la moral de las personas integrantes del grupo.

A ello se suma otro factor: la peligrosidad del país en un momento de crisis sanitaria, aunque todavía no se han reportado problemas de orden público en Honduras. No obstante, la seguridad también se ha reforzado, y el programa cuenta con un restaurante propio separado del resto de los huéspedes. Los desplazamientos fuera del hotel se han prohibido para evitar problemas.

Hasta este pasado fin de semana, ningún integrante de Supervivientes ha podido regresar a España, ni siquiera los concursantes expulsados. Alejandro Reyes, Vicky Larraz y Cristian Suescun no han podido ser recibidos en plató, como es habitual, y han esperado confinados en un hotel de Honduras a poder ser repatriados, cosa que ocurrió este pasado fin de semana. De aquí en adelante, todo depende de si las autoridades del país deciden cerrar los hoteles, cosa que ha ocurrido en España. En Mediaset han estado en estrecho contacto con la embajada española por si hace falta activar algún protocolo específico.

De momento, esta edición de Supervivientes sigue adelante, pero no se sabe hasta cuándo.