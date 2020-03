Jorge Javier Vázquez denuncia ser "víctima de un partido político"

Jorge Javier Vázquez contó en Sálvame que recibió graves insultos tras la entrevista del pasado sábado a Begoña Villacís e Irene Montero en el Deluxe. El presentador siempre ha hablado abiertamente de política y está acostumbrado a dar su opinión: "Soy votante de izquierdas y no lo he negado. Pero he dado mi opinión en momentos en los que he pensado que el país no estaba tan mal".

Según él, el sábado se cruzaron los límites y recibió mensajes "que me ponían los pelos de punta, mensajes insultantes". El periodista cree que "se ha politizado el coronavirus" y que en estos momentos "la sociedad está muy polarizada". "Se está a favor de lo que está haciendo el Gobierno o en contra. El coronavirus se está utilizando como medio para dividir a la sociedad". "Si yo doy paso a Irene Montero, la otra parte entiende que yo lo que debo hacer no es escuchar, sino pegarles hostias hasta en el cielo del paladar. No es mi cometido. Mi cometido es escuchar a la persona que entrevisto", aseguró.

Para Jorge Javier es el momento de estar "todos a una". "¿Tú crees que el Gobierno quiere matar gente? ¿Crees que si el Gobierno pudiera comprar mascarillas y respiradores no los compraría y se colgaría todas las medallas del mundo?", preguntó. "Si alguien tiene la fórmula, que se la dé al Gobierno", añadió el director David Valldeperas.

El presentador confirmó que a partir de ahora se va a limitar a informar y no opinar porque no quiere estar en la diana. "Espero que cuando acabe todo esto los políticos estén a la altura y se pidan responsabilidades, pero lo que no se puede hacer es utilizar el coronavirus y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cargarnos al Gobierno. Eso no es pedir responsabilidades".

Antes de terminar su discurso, Jorge Javier denunció haber sido "víctima de un partido político" al que no quiso nombrar. "Este partido utiliza vídeos míos totalmente descontextualizados. Ya saben a qué partido político me refiero e intento por todos los medios jamás nombrar a ese partido. Creo que no debemos entrar al juego y no lo voy a hacer", denunció. El presentador se refiere a Vox, ya que el pasado viernes Sálvame se vio obligado a rectificar una información falsa que emitió sobre Santiago Abascal y Javier Ortega Smith.

Además, se hizo eco de una reflexión de Emilio Lledó en El País que se guardó para leer en directo: "El ciudadano deber ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Quién quiere manipularnos?". "A partir de ahora me voy a mostrar lo más aséptico posible y únicamente voy a confiar en la gente que nos está gobernando", sentenció.