Juan y Medio llama "miserables" y "repugnantes" a los que critican las donaciones de Amancio Ortega

La Fundación Amancio Ortega ha realizado ya compras de material sanitario para la lucha contra el Covid-19 por valor de 63 millones de euros, una donación que incluye respiradores para las unidades de cuidados intensivos (1.450 unidades), mascarillas filtrantes para el uso de personal sanitario (3 millones de unidades), kits de detección del virus (un millón) y otros equipamientos para centros sanitarios, como camas hospitalarias (450 unidades).

Son muchos los españoles que agradecen su generosidad al empresario, pero su contribución no se libra de las críticas de los de siempre. Políticos como Gabriel Rufián o periodistas como Antón Losada lideran un ejército de trolls en Twitter que asegura que Amancio "no paga impuestos en España" y que, además "debe 150 millones de euros a las arcas públicas".

En medio de este debate, Juan y Medio quiso salir en defensa del dueño de Inditex en su programa de Canal Sur La tarde, aquí y ahora. El espacio emitió las imágenes en las que se ve a un grupo de sanitarios gallegos hacer sonar sus sirenas frente al domicilio de Ortega. "Eso que ustedes ven es un despliegue de personal sanitario en ambulancias que se sitúan en la casa de un señor que hace unos días cumplió años. Ese señor se llama Amancio Ortega", comenzó Juan y Medio. "Es una reunión espontánea de gente que va a dar las gracias en nombre de muchisímas personas".

"Si no fuera por el altruismo y por la generosidad de este hombre, no cabe la menor duda que habría muchas más desgracias que lamentar. Por si alguien le cabe duda, la posición de cualquier bien nacido es la de ser bien agradecido", aseguró el presentador. "Estamos muy agradecidos a Amancio Ortega la inmensa mayoría de españoles. Todos no, porque hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada, están en tratamiento, mejorarán. Feliz cumpleaños, Amancio", concluyó tajante.